– Kjenner han, som tidligere talsperson for en moské, konkret til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge?

I et spørsmål stilet til Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (Venstre) viser stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til at den statsstøttede minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, ved daglig leder Linda Noor, mener Norge må akseptere at muslimer praktiserer flerkoneri og at dette er noe alle de fire lovskolene innen sunni-islam tillater flerkoneri.

Dette får Amundsen til å stille følgende spørsmål:

– Flerkoneri er forbudt i Norge, og står i sterk kontrast til vår lovfestede praksis om likestilling mellom kjønnene. Hva er likestillingsminister Rajas syn på Minotenks holdning til praksisen flerkoneri i Norge, og kjenner han, som tidligere talsperson for en moské, konkret til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge?

I sin begrunnelse viser Amundsen til at daglig leder i den politiske tenketanken Minotenk, Linda Noor, uttaler til Minervanett 3. mai 2020, følgende på spørsmålet «– Har du noen progressive kampsaker innen islam?»:

«– Jeg er først og fremst for en lev og la leve-holdning, samtidig som at vi skal orientere oss mot samfunnet og felles referanser. Om folk vil ha flere koner i islamske ekteskap eller om de vil gjøre andre ting som jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen.» Noor mener dette er en progressiv kampsak innen islam, fremdeles i henhold til Minervanett.

Amundsen fortsetter med å vise til at Minotenk ble stiftet i 2008 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja, som også var leder de første årene. Minotenk presenterer seg som en minoritetspolitisk tenketank «som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge», og som skal «bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse», samt «styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter.»

Tatt avstand

Linda Noor i Minotenk har tidligere tatt skarp avstand fra Amundsens tolkning av hennes utsagn.

Hun skrev dette på Facebook i mai:

«Korstog-Willy, tidligere justisminister(!) og fortsatt Stortingsrepresentant for FrP, prøver å fremstille det som om Minotenk støtter flerkoneri fordi jeg i et uformelt søndagsintervju med Minerva snakket om min personlige prinsipielle liberale tilnærming til at man må tolerere også det man ikke liker. Toppen av ironi er at intervjuet tok utgangspunkt i min kritikk av Islamsk Råd for manglende likestilling i deres bønneplakat. Det er vanskelig å ta Per-Willy Amundsen seriøst. Dette er en politiker som senest i fjor, i fullt alvor erklærte at Norge bør gi den britiske høyreekstremisten Tommy Robinson asyl i Norge. Men det er alvorlig når stortingsrepresentanter misbruker sin makt for å sverte og spre fake news om aktører i sivilsamfunnet, via Stortingets ordning for skriftlige spørsmål. Det er også svært skremmende at en stortingsrepresentant, og sågar tidligere justisminister, ikke forstår at uregistrerte religiøse samlivsformer mellom samtykkende voksne, overhodet ikke er forbudt og ikke kan forbys.» Artikkelen fortsetter. Linda Noor: Gjenger kommer av sosioøkonomiske årsaker

Tidligere moske-talsmann

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var også tidligere talsmann for moskeen World Islamic Mission, da det eksempelvis i 2002 ble avdekket at imamen i dette trossamfunnet tok kraftig avstand fra det norske samfunnet og vår levemåte.

I sitt spørsmål til kulturministeren viser Amundsen til at moskeens imam Atta ul-Mustafa mente at «muslimer kan ikke gifte seg med ikke-muslimer.»

«Det viktigste grunnlaget for å gifte seg er at en må være muslim. Fordi det er bare i islam det er ekteskap. I andre religioner er det ikke ekteskap, men samboerskap.»

«Velger du en ikke-muslim, så kan du kanskje få et bra liv, men i det evige livet etter døden vil du være fordømt og ødelagt for evig tid.»

«En vestlig far aner ikke om hans unge virkelig er hans.»

Grunn til bekymring

Amundsen mener dette gir grunn til bekymring.

– Ut fra disse uttalte holdningene er det grunn til å anta at dette trossamfunnet også følger islamsk lov, sharia, i andre familierettslige spørsmål, som retten for en muslimsk mann til å ta inntil fire hustruer. Jeg antar at Raja som talsperson den gang hadde god kjennskap til alle forhold internt i moskeen.

Spørsmålet fra Amundsen er foreløpig ikke besvart.