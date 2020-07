annonse

Hans Geelmuyden har vist oss hva den nye samfunnsorden består i. Folk som vil være i fred fra den radikale mobben må fornekte sannheten og seg selv i prosessen.

Nassim Nicholas Taleb har tidligere vist hvordan den mest intolerante minoriteten vinner fram fordi majoriteten ikke orker å ta opp kampen. Det føles lettere å bare gi etter. Det samme er mennesker i islamske samfunn utsatt for. De mest radikale ekstremistene vinner frem selv om majoriteten ikke støtter dem. Måten IS oppsto på, viser dette tydelig.

Hans Geelmuydens skjebne og hans ynkelig reaksjon viser oss hvordan det moderne Norge har fått de samme kjennetegn som en religiøs sekt. Kommer du på kant med sekten, blir du truet med utsøtelse. Hvis du ikke føyer deg, er straffen nådeløs. De fleste tilpasser seg derfor og bøyer nakken og tar avstand fra det «urene» og «onde» som sekten vil ha deg til å ta avstand fra.

Hans Geelmuyden har nå gått ut i en pressemelding og kalt to av sine egne utsagn for «rasistiske». Han «lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer».

Han ber om å bli trodd på at disse kommentarene ikke representerer hva han «står for som menneske.» Han skriver videre at han vil gjøre «ytterligere innsats for mer mangfold og integrering».

Ja, i slike prosesser tar man avstand fra seg selv og det man tidligere sto for. Man lover bot og bedringer og erkjenner sin synd. Religiøse sekter har bedrevet slik indviduell forfølgelse, og vi kjenner det fra de kommunistiske bevegelsene i forrige århundre.

Denne radikaliseringen av det norske og andre vestlige samfunn har ikke plutselig oppstått. De har operert lenge. De har forsøkt seg på undertegnede i mange år. Men noen av oss har ikke gitt etter for det vi ofte har omtalt som «politisk korrekthet». Vi har stått opp og forsvart det vi har ment er sant og som bør sier uavhengig av hva noen i en ideologisk og utopisk tåke prøver å true alle andre til å mene.

Politisk korrekthet er strengt tatt et annet begrep for løgner som det er politisk og/eller ideologisk bestemt at skal holdes som sannheter. I Norge og andre vestlige land har det gjerne vært forhold knyttet til innvandring og konsekvensene av multikultur som har vært påkrevd å lyve om. Men også kjønn og forskjeller på menn og kvinner har vært omsluttet av politisk korrekte løgner.

For den enkelte kan det føles rasjonelt å gjøre som Hans Geelmuyden. Han orker ikke å stå opp for det han egentlig mener. Han orker ikke å bevare sin integritet. For det er taktikken om å ta isolere og angripe person for person, han er utsatt for. Geelmuyden er blitt stående alene, også forlatt av sine egne ansatte. De eneste som har ønsket at han skal yte motstand og forsvare seg selv, er allerede «utstøtte» elementer som oss i Resett.

Venstresiden hater oss fordi vi ikke har latt oss kue. Selve vår eksistens minner dem om at de selv er noen løgnaktive, feige og intolerante hyklere. Konsekvensene av deres angivelige antirasisme, er det motsatte, nemlig rasisme og apartheid.

Og nettopp det at Geelmuyden i sin tid lot tekstene sine publiseres i Resett er noe av den viktigste feilen han har gjort i øynene på de politiske korrekte. Umar Ashraf, en islamapologet som truer minoritetskvinner som er kritiske til islam og som (likevel) har fått jobb som kommunikasjonsrådgiver for NAV, var nettopp opptatt av å knytte Geelmuyden til Resett. Så ved å ramme Geelmuyden gir man også signal til alle andre om å holde seg unna oss.

Geelmuyden legger seg så flat at vi krymper oss. Det er så flaut at det gjør vondt for et selvstendig og autonomt individ å bevitne måten han tar avstand fra seg selv og det han inntil nylig sto for. Han har sunket så dypt at han er villig til å kalle seg selv en rasist, og deretter love at så aldri skal skje igjen, og at han i fremtiden skal jobbe sammen med de som nettopp har ydmyket ham for «mer mangfold».

Jeg synes synd på Hans Geelmuyden. Han var en fin fyr med sine egne meninger og en evne til å ta uvanlige valg. Det er vel den vurdering han har gjort av fremtiden til livsverket i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese og dets 130 ansatte som har fått ham til å lage en så patetisk figur av seg selv de siste dagene. Om han lykkes i å gjøre bot og bli tatt inn i varmen hos de politisk korrekte, gjenstår å se.

Men at Geelmuyden fornekter seg selv og det han står for har konsekvenser utover ham og hans ansatte. For hver person som gir etter, og det så til de grader, svekker hele samfunnets motstandskraft. Vi får mange henvendelser fra folk som er oppriktig redde nå for å si det de mener av frykt for å bli rasiststemplet som Hans Geelmuyden.

Konsekvensene av Geelmuydens ydmykende tilbaketog er å undergrave moralen og motstandkraften til hele samfunnet. Han viser at hans vurdering er at det ikke tjener hans egen interesse å forsvare det han mener er sant. Han er villig til å tilkjennegi sin støtte til løgn og hykleri for å søke samvær i den flokken som har latt seg dominere av en intolerant minoritet som prøver å true oss andre til å akseptere usannheter om rasisme.

Frigjøringen fra Kirkens meningsmonopol handlet nettopp om å stå opp for sannheten. Å innordne seg et autoritært dogme bygd på løgner strider mot den indvidualisme og sannhetsøken som har gjort Vesten til en unik størrelse av fornyelse, fornuft og frihet.

Hans Geelmuydens feighet er ikke bare hans problem. Det svekker hele samfunnet. Og når man først begynner å gå på kompromiss med det man tror på og holder for sant, mister man selvrespekten og det blir enda lettere å svelge neste løgn som kreves av den radikale og intolerante mobben.

Kineserne perpeksjonerte indoktrineringens kunst. Som professor Bret Weinstein fortalte i en podkast med Joe Rogan ble amerikanske krigsfanger under Koreakrigen utsatt for en gradvis påvirkning. Det første de ble bedte om var å skrive ned det de mente var feil med USA. I seg selv ikke så vanskelig, alle samfunn har noe galt ved seg. Men det var bare den første tjenesten de ble bedt om. Deretter økte kravene fra fangevokterne, inkludert kravene om å bekjenne seg til regelrett løgn og bedrag.

Vi står overfor en venstreorient kulturmarxistisk bevegelse i Vesten som har brukt sin innflytelse i akademia, skoleverket og mediene til å hjernevaske et tilstrekkelig antall intolerante aktivister til at de nå prøver seg på en maktovertakelse i hele samfunnets offentlige rom. Kun de «rette meningene» skal få plass på sosiale medier og i vanlige medier, ellers vil man boikotte økonomisk. Og de skammer seg ikke over om de rette meningene er basert på unøyaktigheter og noen ganger regelrett løgn.

Situasjonen er kritisk. Jeg anmoder alle dere som overhodet kan, til å stramme dere opp og stå for det dere mener. For hver av dere som gir etter, ødelegger for alle andre samtidig. Og hvis dere tror at dere får fred med å gi «litt etter», tar dere feil.

Det var også det tyskerne trodde når de ikke sto opp mot Hitler, og det var det Neville Chamberlain også trodde med sin appeasement-politikk opp mot andre verdenskrig. Men disse intolerante fanatikerne blir ikke forsonende når de får viljen sin. De blir bare mer oppildnet til å tro at det endelige, autoritære målet er nær.

Og de som har levd i et kommunistisk diktatur, kjenner lusa på gangen her i Vesten av idag. De levde i et samfunn av tystere og hyklere. Man måtte holde sine meninger for seg selv, ellers fikk man ikke jobb og hele ens familie ble skydd og marginalisert om man da ikke faktisk ble sendt til Gulag.

Hvis vi ikke tar denne kampen, og tar den nå, kommer norsk offentlighet – inkludert skoler og arbeidsplasser – til å bli steder hvor du belønnes for å lyve. Hva skal våre barn bli og tro på hvis ikke deres foreldre tør å si det som det er?

Det er intet annet enn et mareritt av et samfunn som venter oss hvis vi ikke sier stopp nå.

