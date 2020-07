annonse

Transkjønnede skal nå kunne tjenestegjøre i politiet, varsler Indias regjering.

I 2014 slo Indias høyesterett fast at transkjønnede skal regnes som eget kjønn og at de har krav på samme grunnleggende rettigheter som andre har.

Saken er kjent som NALSA v. India, og var anlagt av National Legal Services Authority, et statsorgan som blant annet gir fri rettshjelp til kvinner, barn, lavkastepersoner, økonomisk vanskeligstilte personer og personer med fysisk utviklingshemming.

Siden da har Indias regjering arbeidet med å tilpasse lovverket for å imøtekomme høyesterettens kjennelse. Transgender Persons (Protection of Rights) Act ble vedtatt i 2019, og forbyr blant annet diskriminering innen utdanning, arbeid, bolig og helse.

Nå varsler Indias regjering at de sentrale politistyrkene, nemlig BSF, CRPF, ITBP, CISF og SSB, skal åpnes for transkjønnede. Dette skjer ved å innføre et tredje kjønn utover mann og kvinne, herunder egen opptaksprøve for kandidater som oppgir å være transkjønnet. I dag finnes det én test for kvinner og en for menn.

India har anslagsvis 4,8 millioner transkjønnede. Selv om transkjønnede – kjent som hijra – har hatt tradisjonell aksept blant hinduer, ligger de sosialt og økonomisk langt bak flertallet av befolkningen. Flere avhenger av matutdeling. I 2014 beordret høyesteretten at transkjønnede derfor har krav på jobbkvotering og egne velferdsordninger.

Transkjønnethet, også kjent som kjønnsinkongruens, er manglende samsvar mellom kjønnsorganene og selvopplevd kjønn, ifølge Store medisinske leksikon.

Transgender Persons Act definerer transkjønnede som personer hvis kjønn ikke stemmer overens med kjønnet som vedkommende ble tildelt ved fødselen, og omfatter transmenn og -kvinner, personer med uklare kjønnskarakteristika, skeive personer og personer som har sosiokulturelle identiteter som «kinner, hijra, aravani og jogta».

Selv om Transgender Persons Act forbedrer transkjønnedes kår i India, har deler av loven møtt motstand. Human Rights Watch mener at kravet om kjønnskorrigerende kirurgi for å anerkjennes som transkjønnet bryter menneskerettighetene.