Mannen som ble terrordømt sammen med Mulla Krekar, får ikke visum til Italia.

Mannen har motsatt seg utlevering til Italia siden august og utleveringsbegjæringen har vært gjennom hele det norske rettssystemet, men strandet i Høyesterett. Han ville imidlertid reise ned for å forsvare seg, men fikk ikke visum sier mannens advokat.

– Han hadde bestilt reise, men fikk ikke billetter. Han har ikke fått visum til Italia, sier den 46 år gamle mannens forsvarsadvokat, Solveig Høgtun.

Mulla Krekar og den 46 år gamle mannen som omtales som hans høyre hånd av italienske myndigheter, er blant flere involverte i en ankesak som begynner fredag i Bolzano i Nord-Italia. Der ble begge dømt for deltakelse i terrororganisasjon i juli 2019. Mens Krekar ble pågrepet av norske myndigheter med sikte på utlevering umiddelbart, skjedde dette ikke med 46-åringen. Han var på det tidspunktet norsk statsborger og kunne dermed ikke utleveres.

Etter hvert kom det imidlertid fram at mannen ble innvilget norsk statsborgerskap mens han var under etterforskning for terror til Italia, noe UDI ikke kjente til. Dermed ble statsborgerskapet trukket tilbake.

Mannen er nå uten gyldig oppholdstillatelse i Norge.

– Hadde han hatt oppholdstillatelse i Norge, hadde han kunnet reise ned. Men nå er han avhengig av visum, som han ikke har fått, sier Høgtun.

Ifølge Høgtun er også flere andre tiltalte i saken forhindret fra å komme til Italia. Tre av dem, deriblant Krekars svigersønn, er i Storbritannia og vil ikke bli utlevert til Italia i tide.

– Alle skal ha anledning til å være til stede i retten. De som er i England, er ikke utlevert og rekker derfor ikke å være til stede. Min klient har ikke fått visum, oppsummerer Høgtun.

Hun sier rettssaken mest sannsynlig vil komme i gang, men at den raskt vil måtte utsettes fordi så mange tiltalte ikke vil få reell mulighet til å delta. Imidlertid mener Høgtun at Krekar fortsatt vil kunne dømmes.

Krekars norske forsvarer, Brynjar Meling, frykter saken til hans klient vil versere i det italienske rettssystemet i mange år.

– Det er ikke en tradisjonell ankesak. Det som skal skje fredag, er først og fremst et rettsmøte der man avklarer noen ting, sier Meling.

Statsadvokaten i Bolzano har beordret at sikkerheten rundt rettsbygningen økes, og at parkeringshuset under bygningen skal stenges mens rettssaken pågår.

