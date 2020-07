annonse

Audun Lysbakken er leder av Sosialistisk Venstreparti (SV) og mener Norge bør ta imot flere flyktninger og spesielt fra barn fra Moria-leiren i Hellas. Han mener FN har autoritet utover den folkevalgte politiske opposisjonen i Norge.

I går ble det kjent at Norge får kritikk. Norges krav om at 8-10 EU-land følger opp, gjør at ingen av Moria-barna vil bli hentet hit i løpet av 2020, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

– Om Norge fastholder sitt krav om at de andre landene skal hente alle flyktningene de har forpliktet seg til, før Norge starter sin egen prosess, vil ikke Norge hente sine første flyktninger før tidligst neste år, sa Phillipe Leclerc, som er Hellas-representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), til Klassekampen.

– Ingen andre land har stilt lignende premisser, og vi ber derfor Norge om å bortfalle disse kravene, fortsatte han.

Nå har Klassekampen fulgt opp med et intervju med SV-leder Audun Lysbakken. SV har foreslått å øke antallet kvoteflyktninger Norge tar imot i 2020 fra 3000 til 5000. Lysbakken argumenterer med at regjeringens beslutning om å la Moria-barna inngå i årets kvote, uten å øke den, setter ulike grupper opp mot hverandre.

Han mener FNs kritikk må få følger. Og FN har større autoritet enn norsk opposisjon, ifølge Lysbakken:

– Når høykommissæren nå sier at dette ikke kan vente, må regjeringen lytte. Greit nok at de ikke hører på opposisjonen, men de må da i det minste kunne lytte til FN, sier Lysbakken til Klassekampen.

Han er også kritisk til KrF. Avtalen KrF inngikk med Høyre og Venstre om å hente Moria-barn, er innholdsløs, hevder han:

– Av alle politiske kompromisser er dette en av de merkeligste jeg har vært borti. Det er klart at regjeringen ikke er drevet av en vilje til å gjøre noe, men snarere et ønske om å trenere og gjøre dette så vanskelig som mulig.

SV-leder Audun Lysbakken er tidligere Barne— og likestillingsminister og måtte gå av i 2012 etter at det ble avdekket at politisk ledelse hadde utdelt penger til eget ungdomsparti. En rekke politikere kalte pengeutdelingen for politisk kameraderi, og Transparency International Norge uttalte at saken minnet om «politisk korrupsjon».

Henriette Westhrin var statssekretær for Audund Lysbakken i 2012, og måtte også gå av. Hun ble i 2016 gitt jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp, en organisasjon som nesten i sin helhet finansieres av den norske staten.

