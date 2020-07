annonse

annonse

Norge vil betale inntil 530 millioner kroner fordi Indonesia har redusert avskogingen i landets regnskog.

I år feirer Norge og Indonesia 70 år med diplomatisk samarbeid. Landene har under det siste tiåret samarbeidet om å redusere øystatens utslipp fra avskoging og ødelagte torvmyrer.

Det fremgår nå av en fersk rapport at Indonesia, som har verdens tredje største regnskog, har redusert utslippene med omtrent 17 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer en tredel av Norges årlige utslipp.

annonse

Les også: CO2-rensing – bokstavelig talt en dråpe i havet

– Dette er gode nyheter for Indonesia, for verden og for vårt partnerskap. Indonesia har nå alle muligheter til å fortsette å levere ytterligere redusert avskoging, og vi er glade for å gjøre de første resultatbaserte utbetalingene og gå inn i en ny fase av partnerskapet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), til NTB.

Dersom Indonesia fortsetter arbeidet og reduserer avskogningen de neste årene, og oppfyller løftet sitt fra 2010, kan utbetalingene til slutt bli så mye som seks milliarder kroner.