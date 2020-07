annonse

Prins Harry av Storbritannia er blitt gjenstand for krass kritikk fra både konservative og sosialdemokrater, etter å ha bedt om unnskyldning for «rasisme».

Prins Harry, hertug av Sussex, sier i en filmet tale at han er «lei seg» for å ikke ha gjort nok for å bekjempe såkalt «institusjonell rasisme». Han hevder at denne rasismen er «endemisk» i samfunnet, og at såkalt «ubevisst partiskhet» må bli anerkjent og konfrontert.

Prinsen kom med disse uttalelsene i en videotale vist på arrangementet Diana Award, til ære for hans mor Dianas fødsel for 59 år siden, som fant sted onsdag. Dette er et veldedighetsarrangement etablert for å promotere unge aktivister, til minne om prinsesse Diana, og hennes tro på at unge mennesker kan ha evne til å forandre verden.

– Min kone sa nylig at vår generasjon og de før oss ikke har gjort nok for å rette opp i fortidens feil. Jeg er for lei meg, sa prinsen i sin tale.

NEW: Prince Harry says institutional racism is “endemic” and pledges to tackle it.

In a video message to the @DianaAward ceremony, he said: “Institutional racism has no place in our societies. Yet it is still endemic”.

🎥 WATCH 👇 #BlackLivesMatter #blm pic.twitter.com/5VwxWZ8AHL — Chris Ship (@chrisshipitv) July 1, 2020

– Unnskyld

– Unnskyld for at vi ikke har fått verden til det stedet der dere fortjener at den er.

– Institusjonell rasisme har ingen plass i våre samfunn, likevel er den fortsatt endemisk. Ubevisst partiskhet må anerkjennes uten skyld, for å skape en bedre verden for dere alle, fortsatte han.

Han konkluderer talen med følgende utsagn:

– Jeg vil at dere vet at vi er forpliktet til å være en del av løsningen, og en del av forandringen dere alle leder. Nå er tiden inne, og vi vet at dere kan klare det.

Kritikk fra høyre og venstre

Den apologetiske talen har siden blitt gjenstand for kraftig kritikk, også fra flere britiske politikere, både til høyre og venstre.

– Disse privilegerte, «woke» (progressive, red. anm.) kjendisene bør slutte å kritisere Vesten og begynne å feire de gode tingene ved vestlig sivilisasjon og historie til en forandring, skriver David Kurten, som selv er av delvis afrikansk opprinnelse, og sitter i bystyret i den britiske hovedstaden for Det konservative partiet, på Twitter.

harry, husband of MEghan apologises for society being ‘institutionally racist’. This is rubbish – these privileged woke celebrities should stop bashing the West and start celebrating the good things about Western civilisation and history for a change. https://t.co/OkXK7kiTQo — David Kurten (@davidkurten) July 1, 2020

– Kan genuint ikke forstå hvorfor han tror, etter å ha forlatt vårt land, at folk her er interessert i hans synspunkter eller hans kones. Og jeg snakker som en markant støttespiller for monarkiet, skriver Kate Hoey, som er tidligere parlamentsrepresentant for Labour, også på Twitter.

Genuinely cannot understand why he thinks after his abandonment of our country people here are interested in his views or his wifes. And I speak as a staunch supporter of the monarchy #verysad https://t.co/dD3WyknAhe — Kate Hoey (@CatharineHoey) July 1, 2020