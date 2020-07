annonse

Prosa-redaktør Merete Røsvik droppet en bokanmeldelse av Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd.

Dette til tross for at hun hadde bestilt anmeldelsen, og sendt første utgave i retur, fordi hun ikke syntes anmeldelsen var kritisk nok. Andre utgave av anmeldelsen var ferdig redigert og klar for trykk. Men så fikk Røsvik kalde føtter, skriver Dag og Tid.

Avgjørelsen ble støttet av alle fem i redaksjonsrådet. Her sitter blant annet av Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, og professor i samfunnsfag, Håvard Friis Nilsen.

Det som gjør saken ekstra pikant er at Halvor Fosli er tidligere redaktør for Prosa, som gis ut av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og dermed burde være naturlige forkjempere for ytringsfrihet. Som de selv skriver i sine vedtekter, punkt 1.2:

– Foreningen skal fremme og samordne medlemmenes faglige og økonomiske interesser og arbeide for god faglitteratur og trygging av ytringsfriheten

Røsvik forklarer kuvendingen slik:

– Det er rett og slett fordi jeg har skifta syn på hva det signaliserer at jeg gir plass til en såpass alarmistisk bok som dette, fra Document forlag, som representerer politiske holdninger jeg mener ikke bør få etablere seg som «innafor». Det utløsende for at jeg ombestemte meg, var at jeg leste Bjørn Stærks bok Ytringsfrihet annotert.

Bjørn Stærk var tidligere en forkjemper for ytringsfrihet, og ga i 2013 ut en bok med nettopp navnet Ytringsfrihet. Men så forandret han mening. Nå vil han ikke lenger at «islamhatere og andre innvandringsmotstandere» skal få plass i debatten. Det er lettere for slike som han, som er en «høyt lønnet hvit mann».

Anmelder søker kompensasjon

Per Hem hadde forfattet anmeldelsen. Han er en erfaren anmelder av sakprosa, og reagerer sterkt.

– For meg har saken to aspekter. Det ene er det frie ordet. Røsvik kaller Foslis bok alarmistisk uten å ha lest den, og er det en god begrunnelse for ikke å anmelde ei bok?

Hem peker også på at avgjørelsen påfører ham et økonomisk tap, og søker kompensasjon. Dessuten har det en verdi i seg selv å bli publisert.

Han antyder at Røsvik ønsket at Hem skulle boken dødsstøtet.

Rolness reagerer

– Denne saken stinker, skriver Kjetil Rolness på Facebook.

– Det er altså en politisk avgjørelse. Inspirert av en forfatter som tidligere var forkjemper for ytringsfrihet, men som nå er blitt talsmann for ikke gi oppmersomhet til «farlige ideer» som kan skade muslimer og innvandrere. Redaktøren tok avgjørelsen etter å ha konferert med redaksjonsrådet. Alle fem – deriblant Dagavisens kommentator Hege Ulstein – var enige om at man ikke burde gi boken «denne typen oppmerksomhet».

– Dette skjer altså i regi av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), som burde ha ekstra grunn til å stå på ytringsfrihetens side, og ønske omtale og vurdering også av kontroversielle bøker (så lenge de ellers er seriøse). Og som også burde ha vett til å behandle bokanmeldere bedre enn dette.

– Det hører også med til historien at Fosli er tidligere redaktør i Prosa, og den som fikk tidsskriftet opp og stå i sin tid. Nå ledes det av prinsippløse folk som vil smalne inn diskusjonen om et av det største stridstemaene i Norge. Og som det faktisk skrives få bøker om. Nok et ynkelig og urovekkende tilbakeskritt for ytringsfriheten i Norge.

Andre reaksjoner

Simen Sandelien, kjent Facebook-debattant og skribent og medlem av Asker Høyre spør:

– Er det virkelig normalt at en redaktør (som ikke har lest en bok) sender en bokanmeldelse i retur med et ønske om at anmeldelsen skal gjøres mer kritisk?

– Er det ikke en skandale når vedkommende redaktør deretter kansellerer hele anmeldelsen fordi den reviderte anmeldelsen heller ikke er tilstrekkelig kritisk?

Fosli: En ytterst pinlig sak

Forfatteren Halvor Fosli, nylig ansatt som kulturredaktør for Document, kommenterer saken slik:

– Dette må jeg si er godt gjort av Dag og Tid å gripe fatt i, og takk til Kjetil Rolness som ser de prinsipielt betenkelige i denne måten å redigere et faglitterært tidsskrift på.

– At jeg er tidligere redaktør av tidsskriftet (i over fem år, og vel var den som utviklet Prosa til et allment tidsskrift) og mangeårig medlem i NFFO, har mottatt støtte til skrivearbeidet (også fra Fritt ord), gjør dette til en ytterst pinlig sak for redaktør Merete Røsvik.

– Og skam over hele hennes redaksjonsråd, som støttet avgjørelsen om å trekke en ferdig anmeldelse av en av fjorårets sentrale politiske bøker, med noteapparat og litteraturliste, om et tema som bare blir mer og mer relevant – nemlig hva masseinnvandringen gjør med Norge og Europa.

– Det er så jeg nesten ikke tror at det er sant.