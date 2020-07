annonse

Den kjente internett-personligheten Stefan Molyneux ble nylig permanent bannlyst fra YouTube for «hatytringer».

Han var en av deres aller første brukere og har bidratt til å bygge plattformen til sin størrelse i dag. Med nesten en million følgere og med over en milliard nedlastinger er han skaperen av det største filosofishowet på internett.

Han har hatt mange verdensberømte gjester på sitt show, inkludert Jordan Peterson, Noam Chomsky, og Douglas Murray. Han har selv vært gjest hos Joe Rogan som i dag er en av verdens største kanaler av sitt slag på YouTube. Han beskriver seg selv som anarkist og fremhever sin etiske teori Universelt Foretrukket Atferd som sitt viktigste filosofiske verk.

Molyneux er filosof og har i 14 år promotert rasjonell debatt og argumentasjon fremfor hat, føleri og hets. Showet har vanligvis formatet av en samtale, gjerne på en time eller lengre, der Molyneux og gjestene utforsker et tema i dybden.

Formålet er å få en god forståelse av temaet, heller enn den overfladiske, tabloide tonen som preger mye av dagens debatt. Molyneux har vært lenge nok på internett til at et meme har blitt oppkalt etter ham: «Not an argument!»-memet, som er et svar på kallenavn og personangrep.

Rase og IQ

Ut fra denne beskrivelsen er det vanskelig å forstå hvordan han kan bli bannlyst på grunn av «hatytringer». Hvorfor regner YouTube ham som så ille? Svaret er at han for noen år siden begynte å fokusere på det forbudte temaet rase, IQ, og etniske forskjeller.

Bakgrunnen for dette fokuset var todelt. På den ene siden registrerte han et stadig økende hat og press mot hvite på grunn av statistiske forskjeller mellom rasene i inntekt, arrestasjoner og andre sosiale faktorer. Disse blir av venstresiden utelukkende forklart med rasisme fra hvite.

Molyneux argumenterer at det finnes en annen faktor som enkelt forklarer det meste av de statistiske forskjellene mellom rasene: IQ. Dersom man i stedet for å dele inn etter rase, men i stedet etter IQ forsvinner nesten samtlige raseforskjeller.

Over en rekke år hadde Molyneux en rekke av verdens fremste eksperter på IQ-forskning på sitt show for å diskutere den underliggende vitenskapen. Vitenskapen er ikke kontroversiell i selve fagmiljøet, men folk fra andre fagfelt, gjerne uten noen naturvitenskapelig kompetanse, er ofte dypt kritiske til denne forskningen.

Mye av årsaken til at Molyneux ble bannlyst er at han snakket åpenlyst om denne forskningen, deriblant at intelligens i vesentlig grad er arvelig.

Innvandring

På den annen side registrerte Molyneux at Vesten har opplevd masseinnvandring fra land og kulturer i den tredje verden uten noen som helst tradisjoner for individuell frihet. Han påpekte at rasisme utelukkende har vært problematisert i Vesten som følge av den kristne kulturarven som er bygget på ideen om universelle menneskerettigheter og likeverd, noe som er fraværende i de fleste andre kulturer.

Molyneux hevder at Vesten paradoksalt derfor importerer rasisme og barbariske verdier som i følge han undergraver Vestens individualisme og frihetlige verdier. Molyneux påpekte at folk fra den tredje verden, særlig de som kommer som flyktninger og asylsøkere, stemmer sterkt venstreorientert samtidig som de netto er en kostnad for lokalbefolkningen.

Og forskningen viser at disse verdiene ikke forsvinner. Innvandrere stemmer i betydelig grad etnisk i generasjoner. Molyneux konkluderte derfor at masseinnvandringen fra den tredje verden må stoppes for å redde Vesten fra å bli et nytt Somalia, Sør-Afrika eller Venezuela, fylt av etniske konflikter, kriminalitet, korrupsjon, og kleptokrati.

Hatytringer?

YouTube mener disse ytringene er hatefulle og rasistiske og dette er årsaken til at han nå har blitt kansellert. Molyneux egen filosofi er sterkt individualistisk, og han har i alle disse videoene tatt sterkt avstand fra dem som vil dømme noen på bakgrunn av rase eller andre kollektive trekk.

Bannlysningen av Molyneux leder oss ned en farlig sti, hvor alt fra Haralds Eias Hjernevask (nå fjernet fra internett av NRK) til Jordan Peterson vil kunne bli forbudt sammen med alt som ikke anses som politisk korrekt av ytre venstre.

Takket være alternative platformer kan du kan fremdeles følge Molyneux arbeid på: Telegram, Instagram, Twitter, Parler og Bitchute.