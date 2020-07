annonse

En studie fra Henry Ford Health System viser at den kontroversielle anti-malaria-medisinen hydroksyklorokin hjelper med å senke dødsraten for Covid-19 pasienter.

Den fagfellesvurderte studien, som blir omtalt som den mest omfattende om den medisinske effekten som hydroksyklorokin har mot Covid-19 til dags dato, ble publisert den prestisjetunge medisinske journalen International Society of Infectious Disease.

Forskningen konkluderer med at medisinen reduserte dødsraten «betydelig» for pasienter som var involvert i den. Den analyserte 2541 pasienter som var innlagt på amerikanske sykehus mellom 10. mars og 2. mai. Den fant at 13 prosent av de som ble behandlet med hydroksyklorokin døde, mens 26 prosent av de som ikke fikk stoffet døde.

Blant alle pasientene i studien var det en total dødelighet på sykehus på 18 prosent, og mange som døde hadde andre underliggende forhold, som utsatte dem for større risiko.

Studien konkluderte også med at pasienter ikke fikk hjerterelaterte bivirkninger av stoffet, som har vært hevdet tidligere.

Pasienter med en medianalder på 64 år var blant deltagerne, med 51 prosent overvekt av menn. Omtrent 82 prosent av pasientene begynte å få hydroksyklorokin i løpet av 24 timer etter å ha fått påvist Covid-19, og 91 prosent innen 48 timer.

– Som leger og forskere ser vi på dataene for få innsikt. Og dataene her er tydelige på at det var en fordel å bruke medisinen som en behandling for syke, innlagte pasienter, sier Steven Kalkanis, administrerende direktør i Henry Ford Medical Group.