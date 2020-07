annonse

annonse

Foran tusener av tilhengere innleder president Donald Trump 4. juli-feiringen en dag på forskudd med patriotisk fyrverkeri ved Mount Rushmore-monumentet.

Ifølge NTB, ventes Trump å holde en tale for rundt 7.500 tilskuere som fredag kommer for å se et fyrverkeri. Det kommer til å bli et spetakkel «som få folk har sett maken til», med Trumps egne ord.

Mount Rushmore-minnesmerket består av de enorme bystene til fire presidenter – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt – hogd ut i fjellsiden.

annonse

Det lokale republikanske partiet har produsert T-skjorter som viser Trump på minnesmerket side om side med de andre presidentene, for anledningen.