Myndighetene i Melbourne i Australia har stengt ni kommunale boligblokker. Hele 3.000 beboerne må holde seg innendørs i fem dager.

–Melbourne ligger i delstaten Victoria, der er det registrert 108 nye smittetilfeller. Delstatsminister Daniel Andrews sier at karantenen i praksis betyr at ingen slipper inn og ingen slipper ut. Beboerne kommer til å få levert mat og medisiner, samt alkohol og det skal utplasseres 500 politifolk per skift for å sikre at karantenen overholdes.

Det skal utplasseres 500 politfolk per skift for å sikre at restriksjonene overholdes. En rekke beboere i blokkene har fått påvist coronasmitte og nå vil myndighetene forsøke å spore opp alle som er smittet, skriver NTB.

