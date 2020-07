annonse

Norge trenger en dugnad mot hverdagsrasismen, mener noen. I den anledning har idéhistoriker og samfunnsanalytiker Dag Herbjørnsrud utformet tre konkrete tiltak.

Dag Herbjørnsrud skriver i Utrop at vi kan ikke skylde på USA, politikere eller institusjoner. Vi må feie for egen dør, det handler om deg og meg, hevder han. Vi hadde en nasjonal dugnad mot koronaviruset, og nå anser han at vi og bør ha en nasjonal dugnad mot det såkalte rasismeviruset.

– Vi trenger nå å stå sammen om å vise nulltoleranse mot hets og menneskeforakt – både i den fysiske og digitale verden. Rasisme er tross alt ulovlig, slik paragraf 185 fastslår. Vi har nulltoleranse for ran og fysisk vold. Da bør vi også ha nulltoleranse for rasisme og psykisk vold, sier han og legger til.

– I likhet med koronaviruset kan vi alle være bærere og smittespredere av rasismeviruset. Og i likhet med koronaviruset rammer rasismeviruset ulikt.

Tre tiltak mot rasisme

Dag Herbjørnsrud er utdannet idéhistoriker og har jobbet som journalist, samt vært redaktør og hovedeier i Ny Tid. Han vil nå ha nulltoleranse for rasisme på offentlige steder. Om en ser rasisme så må man reagere, anser han. Ikke se en annen vei. Det gjelder om en ser noe på bussen, eller hører noen rope på en fotballkamp.

Han foreslår også nulltoleranse for rasisme i sosiale medier. På Faceboook og Twitter florerer muslimhat og rasistiske ytringer – hver dag, ifølge Herbjørnsrud. De færreste reagerer og protesterer. Men å være taus er også å handle, å tie er et aktivt valg. For den som tier, samtykker. Herbjørnsrud mener at taushet blir en del av problemet. Taushet kan også være vold. Han vil at folk skal svare, og konfrontere rasismen. I over to tiår har nettet i Norge vært en frisone for de han oppfatter som muslim- og innvandringsfiendtlige.

Idéhistorikeren og samfunnsanalytikeren forslår nulltoleranse for rasisme i private forsamlinger. «Hvite forsamlinger» skal ikke være en frisone for rasisme. Han mener nemlig at rasismen er et virus som sprer seg først og fremst blant hvite.