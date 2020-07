annonse

Vi har pleid å spørre hvem statsministeren holder med i den globale verden, når Norge ikke lenger militært kan forsvare seg selv.

Nå etter Kina-viruset er det langt mer relevant å spørre, hvem er det som reelt sett holder med Norge? Tyskland? Når femlandsklubben, bestående av USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand, ikke vil dele med Tyskland informasjon om Kinas behandling av omstendighetene rundt pandemien, samtidig som tyskerne nå selv spør sin Angela Merkel om hvilken side hun er på, står hun med kommunist-Kina eller med USA og den øvrige demokratiske Vesten for tilfellet stormaktskonflikt. Og Erna Solberg, det sies at det er på ens venner at man skal bedømmes. Satser regjeringen på palestinerne og de 40-50 FN-dysfunksjonelle islamske regimene, som fra-flyktes? Eller tilsvarende korrupte afrikanske land som bare er ute etter vår såkalte bidrags-penger?

Hva med litt voksen norsk realisme opp i all denne politiske løgnen og posisjoneringen? At alle land må ta vare på seg selv. Det er enhver statsministers absolutte første plikt og ansvar. Men tilsier Ernas politikk at Norge som nasjon slik styres fornuftig? Før andre verdenskrig hadde Ap regjeringsmakten, og førte den såkalt brukne-geværs politikk. Resultatet ble fem års tysk okkupasjon og elendighet, som ble feiret avsluttet ved frigjøringen i 1945. Broderfolket Sverige var fritt, men hjalp oss lite, mest på tysk side. Det viser at man knapt kan stole på noen.

Les også: Liberalisme = mer liberalisme = økende kaos

Å være venner med fienden er et uttrykk som kommer meg i hug, og av flere grunner etter å ha lest Hans Rustads politiske analyse torsdag, under overskriften «Siv kan avgå med verdighet, eller hun kan ta FrP med seg i fallet». Men selv om Siv Jensen fikk passet skikkelig påskrevet, synes jeg Erna fortjener å være med i fallet, nemlig som den langt mer utspekulerte og beregnende av disse to globalistene. For det hele minner meg om mantraet til den italienske mafiaen, «Keep your friends close, but your enemies closer». Og Erna gir Siv «dødskysset» ved å vise at hun ønsker et nasjonalkonservativt FrP dit pepperen gror. Og slik er hennes politikk, en skitten og egoistisk stollek. Forhåpentlig er både Erna og Siv uten stoler å sitte på etter neste valg. Og dette sier jeg ikke av ondskap, men som fedrelandspatriot. Nok er nok.

For til neste valg må vi kunne holde med oss selv og kunne forsvare oss. Det er faktisk på høy tid at vi tar landet tilbake, både fra dem som grovt har kunnet utnytte oss, enten dette gjelder fedrelandsfornektende globalister eller fremmede. Det betyr at vi går ut av EØS, og stopper ytterligere innvandring, en pause i det minste, til vi ser at vi på en god måte virkelig makter å håndtere alle de allerede ankomne. Kriminelle slike må ved lov automatisk miste borgerskap og straks utvises. Fengslene er allerede overfylte av sorten.