Det tidløse symbolet for vår nasjon er under angrep i dag og stadig mer kreative og lumske angrep brygger.

Det er ikke lenger bare ytre trusler som truer, nå angripes nasjonalstaten stadig mer innenfra, ja fra våre egne stortingsrepresentanter og angrep som påvirker oss og ryster nasjonen til kjernen av alt vi står for. Da er det godt å ha det norske flagget som samler folket.

Flaggloven skal ikke endres for å presse inn et fremmed flagg! Særlig ikke midt under en krise, men det virker irrelevant for sittende politikere på Stortinget hvor mange kriser som pågår. Agendaen og ideologien går foran alt. Minner om vannskandalen på Askøy hvor kommunen flagget på full stang med pride-flagg enda de visste at en av innbyggerne døde av kommunens drikkevann. Et samlet pressekorps ved Rådhuset tiet det ihjel, NRK, VG og TV2.

Krisene virker å stå i kø, enten de er påtatt eller mer reell. Klima, Korona og nå midt i krisen så er det noen som mener at å protestere mot rasisme var en god ide. Den økonomiske krisen er bare i startgropen og hva politikerne på Stortinget velger å gjøre vil avgjøre utfallet. Hverken CCP, FN-pins eller Paris-avtalen vil hjelpe oss nå. Nå må Norge løse sine egne problemer enten de er skapt av andre eller våre egne. Det hjelper ikke å bare snakke, handling er det eneste som fungerer i den virkelige verden.

Et hus som er i strid med seg selv kan ikke bli stående, er et gammelt visdomsord og kanskje mer aktuelt enn noen gang. På en side vil politikerne begrense industriell aktivitet i Norge som våre forfedre har bygget opp, men samtidig løse de økonomiske utfordringene vi er på vei inn i. De kan ikke få begge deler, særlig ikke med de stadig økende avgiftene som legger stein til byrden!

Det var det en 12-åring ved navn Gerhard Meltzer, sønn av stortingsmannen av Frederik Meltzer som etter sigene tegnet flagget som ble vedtatt av Stortinget 17. mai 1821 og ble offisielt i 1905 etter Unionsoppløsningen med Sverige.

Partiet De Kristne vil oppfordre alle til å flagge for friheten som mange tar for gitt, men frihet er ingen selvfølge og flagget er et symbol for selve friheten i dobbel forstand da det også innehar et kors. Den gudgitte friheten bør vi aldri gi fra oss uten en kamp, for det kan ta mange generasjoner å vinne den tilbake. Selv har jeg skaffet meg et ekstra balkongflagg som en montert på et godt synlig rekkverk på parkeringsplassen.

4. juli vil jeg også oppfordre deg til å flagge litt ekstra, ikke bare for Kongehuset og Dronningen, men også for den amerikanske Constitution som vår egen Konstitusjon/Norges Grunnlov er inspirert av. Vi har mange av de samme verdiene som amerikanerne og har i hundrevis av år hentet vår inspirasjon fra The Land of the Free. Det har kanskje aldri vært viktigere å flagge for friheten og Fedrelandet!

Roger Dyrøy

Nestleder PDK Vestland

