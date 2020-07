annonse

Arbeiderpartiets Jan Bøhler kunngjorde på Facebook lørdag at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

68-åringen skriver at han har fått høre om intriger mot ham i fylkeslaget i Oslo.

– I dag har jeg fått vite av media at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen. Jeg har tenkt på den i lang tid og mange velgere og partifolk på grunnplanet har bedt meg om å fortsette på Stortinget. I respekt for dem ville jeg vente med å melde mitt svar som vanlig til nominasjonskomiteen når den nedsettes og begynner sitt arbeid, visstnok en gang ute i august, skriver Bøhler på Facebook og fortsetter:

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder.

Hei alle venner! Jeg hadde tenkt å la sommerfreden senke seg og markerte det i går med musikkvideoen Sommerbildene våre…. Publisert av Jan Bøhler Lørdag 4. juli 2020

Han skriver også at han ikke har vært fornøyd med politikken som føres av Ap lokalt i Oslo. Det gjelder bl a ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering, nedlegging av Ullevål sykehus, prioritering av Groruddalen, mm, skriver han og fortsetter:

«Valgresultatet ved kommunevalget i 2019 tyder heller ikke på at våre velgere er fornøyde. Jeg synes det da også er realt å si ifra at det ikke er naturlig at jeg stiller opp for Oslo Ap til en ny Stortingsperiode.»

Han skriver imidlertid at han fortsatt vil være aktiv i politikken.

– I dag vil jeg først og fremst takke alle som har vist meg tillit og samarbeidet med meg fra jeg ble valgt til Stortinget i 2005, skriver Bøhler.

Stor massiv støtte i kommentarfelte

Allerede etter få minutter har det kommet mange støtteerklæringer i kommentarfeltet til Jan Bøhler:

– Trist, du er et lyspunkt i et parti som framstår grått… skriver en person.

– Nei.. du må ikke trekke deg ut.. tydelig at krefter ser deg som en trussel.. du er en av de få politikerne igjen man virkelig kan tro på.. ekte vare. Ikke blankpolert og tilpasset en boks, skriver en annen.