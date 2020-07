annonse

Sosiolog Kjetil Rolness skriver at alle snakker om identiteter, og spør – men hva med min?

– Jeg følger med i tiden, tar til meg impulser og ønsker å være språklig oppdatert. Jeg liker også å kjenne etter på steder der det gjør litt vondt, slik at jeg kan bruke smerten som en ressurs i det offentlige ordskiftet, skriver han i Aftenposten.

Rolness ønsker ikke lenger å bli oppfattet som «hvit». Han synes at det har blitt for belastende og at han er et offer for systemisk antirasisme. Sosiologen klarer heller ikke å se for seg at hele vårt samfunn er bygd på en ideologi om hvit overlegenhet. Det ville nok vært lettere i 1943.

– Derimot kan jeg se at aktivistene, journalistene, akademikerne, minoritetspolitikerne og mangfoldskonsulentene som nå går i flokk for å dekonstruere «hvitheten», ligner på kommunistene som ville rense ut «borgerligheten», eller radikalfeministene som vil avskaffe «patriarkatet» – i verdens mest likestilte land, sier han.

Rolness skriver videre at «Melaninfattig» høres som en mangelsykdom og han foretrekker heller «pigmentmoderat». Ei heller vil han bli kalt «middelaldrende», han føler seg som en mann i sin beste alder.

– Skal du bekjempe fordommer og stereotypier ved å spille på fordommer og stereotypier, så er «middelaldrende» ordet. Men ikke bruk det om kvinner, det er dypt krenkende, og du får et kort liv i offentligheten, skriver Rolness og kommer med en oppfordring.

– Vær så snill, vis litt respekt. Det handler om menneskeverd og selvbestemmelse. Jeg har, som alle andre, rett til å definere min egen identitet. Jeg har rett til å bli benevnt på en måte jeg er komfortabel med. Jeg har rett til å bli anerkjent og verdsatt som den jeg er: en pigmentmoderat, ikke-aldersbinær person som ejakulerer.