Magnus Carlsen stakk av med seieren i Chessable Masters lørdag. En maktdemonstrasjon i første parti mot finalemotstander Anish Giri ble avgjørende.

Carlsen vant finalen i hurtigsjakkturneringen 2-0 sammenlagt etter 2,5-1,5 i lørdagens finalerunde mot Giri. Seieren gjør at Carlsen mottar 426.340 kroner i premiepenger. Giri får omtrent 255.800 kroner for finaletapet.

Carlsen har dermed vunnet to av tre turneringer i Magnus Carlsen Chess Tour. I mai vant han åpningsturneringen Magnus Carlsen Invitational, mens Daniil Dubov vant Rapid Challenge måneden etterpå.

Åpnet forrykende

Med hvite brikker åpnet Carlsen lørdagens finalerunde med en knusende seier over Giri som til slutt måtte gi seg.

– Dette var det aller beste partiet Magnus har spilt i denne turneringen. Han har spilt med imponerende høyt nivå hele tiden, men dette var bra i alle faser, sa Hans Olav Lahlum på TV 2-sendingen.

De to påfølgende partiene endte med remis. Dermed trengte Giri seier i det fjerde partiet. Selv om lenge hadde et solid overtak, gjorde nederlenderen et tabbetrekke som resulterte i remis. Med det kunne Carlsen glise for nok en turneringsseier.

Snart ny turnering

Carlsen vant den første finalerunden, som ble spilt fredag, 3,5-2,5. I det siste partiet mistet han nettforbindelsen, men vant likevel.

Neste turnering i Magnus Carlsen Chess Tour er Legends of Chess som starter 21. juli.

Turneringskonseptet avsluttes med et finalespill mellom turneringsvinnerne i august.