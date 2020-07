annonse

Uenigheten om hvorvidt Norge er et rasistisk samfunn stikker dypt, også blant minoritetspersoner.

Etter at afroamerikanske George Floyd døde under brutale omstendigheter i forbindelse med en pågripelse i USA, har debatten om rasisme og politivold rast i hele den vestlige verden. Også i Norge er det blitt påstått fra mange hold at vi lever i et rasistisk samfunn, der hvite mennesker har privilegier som andre mennesker ikke har i vårt samfunn. Den siste tiden har nyhetsbildet og spaltene i de store avisene vært preget av denne typen beskyldninger mot det norske samfunnet, fra både minoritetspersoner selv, og etniske nordmenn og europeere.

Men det er ikke alle minoritetspersoner som opplever virkeligheten slik disse såkalte antirasistene presenterer den.

Kjenner seg ikke igjen

En av dem er 25 år gamle Abdirahman Mohamed. Han er av somalisk opprinnelse, men har bodd i Norge siden han var seks år gammel. Han har studert samfunnsvitenskap, og i dag jobber han blant annet med å etablere en organisasjon som holder fokus på det bilaterale forholdet mellom Norge og Somalia. Han har mye positivt å si om det norske samfunnet, og kjenner seg ikke helt igjen i det bildet som er tegnet av mange antirasister i samfunnsdebatten den siste tiden.

– Jeg har god kunnskap om rasisme gjennom studier, og jeg synes ikke noe om måten begrepet rasisme blir brukt på av enkelte som sier de vil dette til livs, sier han til Resett.

Takknemlighet

Mohamed har figurert i et tidligere Resett-intervju i forbindelse med en sak om bistand til Somalia, som han er svært skeptisk til. Norsksomalieren konstaterer at han er glad i det norske samfunnet, og svært takknemlig for alt han har rett og mulighet til her.

– Det er et privilegium å være en del av det norske samfunnet. Jeg er en stolt somalier, men jeg har også fått muligheten til å ta del og bli inkludert i noe av det beste Vesten og det norske samfunnet har å by på. Det være seg gratis utdannelse, retten til å tro og si hva jeg vil og retten til å stemme ved valg. Alt dette og mer er jeg selvsagt takknemlig for, forteller han.

Tror ikke på strukturell rasisme

Den engasjerte 25-åringen mener det blir helt feil å si at det norske samfunnet er gjennomført rasistisk.

– Jeg nekter å tro at det finnes strukturell rasisme i Norge, og at vi har mekanismer som har som funksjon å behandle folk annerledes utifra deres etnisitet, sier Mohamed, og fortsetter:

– Hverdagsrasisme finnes, og den bor i mange mennesker, men det er ikke noe staten eller samfunnet generelt oppfordrer til. Tvert imot er folk redde for å bli kalt rasist. Man er redd for både å bli stemplet med begrepet, og det å være rasist i seg selv.

En suksesshistorie

Abdirahman Mohamed fremstår som svært godt integrert, for ikke å si assimilert, i det norske samfunnet.

– Du må jo sies så være godt integrert, en person som tar del i dette samfunnet. Hva tror du har vært den viktigste årsaken til at du har blitt sånn?

– Jeg vil trekke frem utdanningssystemet. Det at jeg har gått fra første til tiende klasse, og fullført videregående. Også har jeg hatt enkelte mennesker som har betydd mye for meg i livet mitt. For eksempel så hadde jeg en lærer på ungdomsskolen som het Tone, som jeg tror at jeg ikke hadde fått et godt selvbilde uten, i ungdomsårene.

Tilstedeværende foreldre

Abdirahman Mohamed påpeker at en årsak til at mange norsksomaliere ikke er integrert eller assimilert i det norske samfunnet kommer av at mange somaliske foreldre i Norge er mistroiske overfor det norske samfunnet, og at de ikke involverer seg i barnas liv slik andre foreldre gjør.

– Jeg vokste opp med foreldre som fulgte meg opp. Mange somaliske foreldre gjør ikke det. De involverer seg ikke i barnas liv, forteller han.

Han mener dessuten at mange somaliere benytter seg av sosial kontroll for å holde kustus på barna sine, fremfor å lene seg på mekanismer i det norske samfunnet.

– Mine foreldres involvering i fritiden min skjedde ikke med sosial kontroll, som er basert på mistillit til lokalsamfunnet og autoriteter. Mine foreldre involverte seg i lokalmiljøet, og sånn fikk de oversikt, sånn som alle andre foreldre gjør. Det er bedre å ha tillit til samfunnet rundt seg, enn å bruke sosial kontroll, sier Mohamed.

Naivitet

Resett-kommentator Shurika Hansen har tidligere beskrevet nordmenn som litt «dumsnille». Abdirahman Mohamed er inne på noe av det samme, når han beskriver sitt syn på nordmenn for Resett.

– Det jeg har observert er at nordmenn er mennesker som har tillit til andre, på grensen til det naive noen ganger. Det sier mye om nordmenn. Man prøver å se det beste i folk, og å gi folk en sjanse, sier han, og slår fast:

– Tillit og åpenhet gjennomsyrer det norske samfunnet, ikke rasisme og fordommer.

Leser Resett

– Men nå lar du deg intervjue av Resett. Mange vil jo mene at vi har et rasismeproblem, eller dårlige holdninger mot folk som deg selv. Hva tenker du om det?

– Jeg oppfatter ikke dere i Resett som rasister. Men det gjør mange, og jeg har tatt den debatten på Facebook før. Jeg gjør ikke det for å forsvare dere, men for å forsvare rasismebegrepet, slik at det ikke skal brukes til å tie stemmer man er uenig med, sier Mohamed.

Avslutningsvis forteller han at han ser på Resett som et nyanserende supplement til stoffet som er å lese i andre medier.

– I kommentarfeltene deres kan det være noe grums. Slik er det hos de fleste mediehus. Men at dere skulle være rasister, det har jeg reagert på. Jeg får en annen vinkling på hverdagen, samfunnet og viktige debatter, som jeg ikke får i VG, av å lese Resett. Sånn sett dekker det et behov for nyanser og en kilde til ny kunnskap.