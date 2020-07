annonse

annonse

Sognefjellshytta i Lom i Jotunheimen satte natt til lørdag stasjonsrekord for minimumstemperatur i juli med 7,2 kuldegrader.

Målingen er også minimumsrekord i juli for Innlandet fylke, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Sognefjellshytta satte ny stasjonsrekord for minimumstemperatur for juli måned med -7,2 grader forrige natt. Dette er også ny minimumsrekord i juli for Innlandet fylke. Over 20 andre stasjoner satte ny minimumsrekord for juli forrige natt. @VaerTorsten — Meteorologene (@Meteorologene) July 4, 2020

annonse

Ifølge meteorologene satte over 20 andre stasjoner ny minimumsrekord for juli denne natten.

Yr melder for øvrig om traurig sommervær mange steder i Sør-Norge mot slutten av helgen, skriver NTB:

– En smak av høst i vente. Et lavtrykkssystem som ennå ikke helt har bestemt seg for hvor det tar veien sørger sannsynligvis for en god del vind og regn i store deler av Sør-Norge mot slutten av helgen! Vær forberedt!