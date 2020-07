annonse

Ressursgruppen mener det er ikke bare frekt, men også nedlatende av landets statsminister å betegne det store engasjementet for migranter som en mediapopulist-sak.

I Vårt Land skriver de at Erna Solberg har på en pressekonferanse uttalt at engasjement i den umenneskelige krisen er noe folk gjør for å få medieoppmerksomhet. Videre sa statsministeren også at de som roper høyest ikke skal få avgjøre prinsipielle spørsmål.

– Hva er det som får enkelte til å tro at vi som kjemper for barn på flukt i Moria gjør det bare fordi vi så et bilde i en avis?, spør Ressursgruppen Evakuer barna fra Moria.

Til Solberg sier ressursgruppen at de vært i Moria, en migrantleir på den greske øya Lesbos. De har gjort research, de er fagarbeidere, og har tatt fri fra jobben for å reise ned til helvetet. De har sett døde barn og har snakket med barn som har forsøkt å begå selvmord, fordi de har mistet håpet. Ressursgruppen har med egne øyne sett den umenneskeliggjøringen også Europa er ansvarlige for. De har til og med hørt historier de ikke orker fortelle videre.

Med seg har ressursgruppen biskoper, tidligere statsråder, jurister, leger, sykepleiere, sosiallærere, kunstnere, lokalpolitikere, barnepsykologer, journalister, kokker, fotografer, pensjonister, arbeidsledige, studenter. De har med seg 56 prosent av befolkningen og 125 kommuner.

– Så, kjære Erna Solberg og regjeringen, ikke bagatelliser dette med fordummende uttrykk som å «rope høyest» eller få det til å handle om å «stå i blitz-lyset». Det er både frekt og nedlatende av landets statsminister å redusere dette enorme folkeengasjementet til en såkalt media-populist-sak.

Ressursgruppen mener at Norge skal også bidra, og det handler ikke om verken politisk strategi eller penger, slik det kan se ut til at dere mener. For de er det barn som er innestengt i et mareritt, og om deres rettigheter og liv.

– Det handler nå også stadig oftere om død. På deres vakt, regjeringen Solberg.

