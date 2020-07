annonse

annonse

SIAN holdt en markering foran Stortinget på lørdag. Det hadde møtt opp mange motdemonstranter, men politiet sier at det gikk relativt rolig for seg.

To personer ble innbrakt og to ble bortvist fra stedet, skriver Oslo politidistrikt på Twitter. Politiet stilte med store ressurser foran Stortinget. Det var også organisert en motdemonstrasjon. TV2 melder at det var sperret av et stort område for å hindre at det ble konflikt mellom demonstrantene og motdemonstrantene. Mange av motdemonstrantene ropte og viste fingeren til SIAN-medlemmene.

Les også: Politiet skulle verne ytringsfriheten på Mortensrud. Men hva skjedde egentlig?

annonse

– Vi er på stedet med politimannskaper for å sørge for at dette går rolig for seg og at alle oppfører seg hyggelig og med respekt, skriver politiet på Twitter.

Politiet var aktive med å dempe spenningen, de var dialog med flere av motdemonstrantene og de sjekket også at folk ikke hadde med seg egg og tomater eller annet som kan kastes.

– Det var noen mindre forhold som politiet måtte gripe inn i. To personer ble innbragt og to personer ble bortvist fra stedet, skriver politiet etter at aksjonen ble avsluttet.

Les også: SIAN evakuert fra demonstrasjon i Trondheim

annonse

Tidligere i sommer har SIAN holdt demonstrasjon på Mortensrud i Oslo og i Trondheim. Begge steder ble de møtt av et stort antall motdemonstranter. Det ble også kastet egg, tomater og andre gjenstander mot dem.