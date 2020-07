annonse

annonse

En nylig utdannet Harvard-student begynte å hylgråte da hun fikk sparken etter å ha drapstruet alle som våget å si «All Lives Matter».

Claira Janover heter kvinnen som i mai fullførte psykologistudier ved Harvard University i USA, og som trendet på twitter etter en Tik Tok video.

I videoen, som er omtalt av flere medier i USA, snakket hun om organisasjonen Black Lives Matter og truet de som argumenterte for at alle liv betyr noe.

– Den neste personen som våger å si «alle liv betyr noe» kommer jeg til å stikke ned. Jeg stikker deg ned. Mens du ligger på bakken og blør ihjel vil jeg vise deg et lite sår på fingeren og si «såret mitt betyr noe også», kan vi høre henne si.

Trump-velgere sin feil

Janover hadde nettopp fått seg jobb etter psykologiutdannelsen, men fikk sparken fra Deloitte etter den truende videoen. Hun har siden lastet opp nye videoer på Tik Tok der hun hylgråter og skylder på Trump-tilhengere, og konservative, for å ha fått henne sparket.

På sosiale medier har navnet hennes trendet.

– Vel, du sa jo at du skulle stikke ned de som sa at alle liv betyr noe. Nå har du tid til å gjøre det, så hey, fokuser på det positive, skrev Hollywood-stjernen James Wood på twitter i det han linket til Janovers gråte-video.

Andre har lagt på fele-spilling i det hun skylder på trump-tilhengere.

Well, you did say you were going to stab anyone who said all lives matter, and now you’ll have time to do that! So, hey, look on the bright side… pic.twitter.com/JoR4oyp0Kz

— James Woods (@RealJamesWoods) July 2, 2020