Oljefondet har investert 90 milliarder kroner i alkoholindustrien. Avholdsorganisasjonene mener at det kunne ha gått til en annen sektor. De spør om hvorfor Oljefondets Etikkutvalg ikke er enig det? Selv mener de at det er en etisk mangelfull vurdering.

Avholdsorganisasjonene FORUT, Juvente og IOGT Norge skriver i Bistandsaktuelt at 90 milliarder kroner investert i alkoholindustrien er rundt regnet tre årlige bistandsbudsjetter. Men i rapporten til Etikkutvalget så nevnes ikke alkohol, det synes organisasjonene er skuffende lesing.

De skriver videre at den internasjonale alkoholindustrien har endt opp i noen få selskaper som dominerer. De har gått inn i Afrika og Asia med markedsføring. Det er store reklameplakater. Alkohol blir solgt uten kontroll, selv til mindreårige og penger til barns utdanning forsvinner i glasset på en bar.

– Ny forskning viser at omsetningen og fortjenesten for disse selskapene i stor grad er avhengig av drikkesituasjoner der det drikkes mye. Vi vet at denne type drikking lett medfører skader i form av for eksempel vold og ulykker. Det er dette Oljefondets investeringer bidrar til, skriver de.

Etikkutvalget har fått tobakk ut av Oljefondet, men ikke alkohol og det selv om Norge har vært en sentral aktør Verdens helseorganisasjon og i FN i kampen for sunne helsepolitiske vurderinger, at de skal ha forrang foran kommersielle interesser.

– Vi er svært skuffet over Etikkutvalgets vurderinger av alkohol. Ikke bare er de etiske vurderingene grunne, men konklusjonen blir også feil. Vi mener det eksisterer «et klart felles verdigrunnlag i den norske befolkning» for å betrakte alkohol som en spesiell vare. Dette gir seg blant annet utslag i den høye legitimiteten for norsk alkoholpolitikk. Vi setter nå vår lit til at politikerne i den politiske behandlingen av utvalgets rapport sørger for at våre felles pensjonsmidler ikke skal investeres i å forverre alkoholproblemene ytterligere, avslutter Avholdsorganisasjonene FORUT, Juvente og IOGT Norge.