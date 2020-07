annonse

annonse

To av tre nordmmenn mener rasisme er et problem viser en undersøkelse fra Norstat. Men det er ikke godt nok, hevder Antirasistisk Senter.

Kvinner hadde høyest andel, der hevdet syttifem prosent at rasisme er et problem, hos mennene derimot er det bare halvparten som mener det samme.

Ervin Kohn i Antirasistisk Senter er intervjuet i Vårt Land om undersøkelsen.

annonse

– Hvordan forklarer du forskjellen mellom kvinner og menn? spør avisen

– Kvinner er klokere. Gapet mellom høyt utdannede kvinner og menn øker stadig. I mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.

Les også: Berglund Steen: Det finnes ikke raser, bare rasisme

Nesten alle som stemmer SV og MDG mener det er rasisme i Norge, men bare 34 prosent av Fremskrittspartiets velgere.

annonse

Ervin Kohn mener vi må ta steget videre fra samtalen om rasisme finnes eller ei:

– Hvis det er slik at fire av ti nordmenn ikke erkjenner at rasisme er et problem, da har vi en jobb å gjøre, sier han og legger til.

– Vi må slutte å spørre om det finnes rasisme. Nå kommer vitnesbyrdene som bekrefter at det finnes. Undersøkelsene har vi allerede. Dette minner litt om det vi også så i #MeToo. Først må vi erkjenne at vi har et problem, og deretter må vi diskutere spørsmålet om hva vi skal gjøre, sier han.

Les også: Jon Helgheim : Å hente «ankerbarn» er ikke å hjelpe