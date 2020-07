annonse

annonse

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier i en video tale at han at han vil «rykke opp ved roten» den systematiske rasismen som finnes i USA.

I videoen publisert på Twitter sier Biden at USA aldri har levd opp til det som står i uavhengighetserklæringen om at «alle mennesker er likeverdige». Han sier videre at USA ikke er et drømmeland og at det konstant har vært en kamp mellom to ulike deler av landet, skriver NTB.

Our nation was founded on a simple idea: We’re all created equal. We’ve never lived up to it — but we’ve never stopped trying. This Independence Day, let’s not just celebrate those words, let’s commit to finally fulfill them. Happy #FourthOfJuly! pic.twitter.com/1WrATlx8Xl — Joe Biden (@JoeBiden) July 4, 2020

annonse

– Denne frasen har gnagd på vår samvittighet i mer enn 200 år med institusjonell rasisme, deriblant politidrapet på George Floyd i Minneapolis, sier Biden.

Videoen ble publisert i forbindelse med feiringen av USAs uavhengighetsdag.

Joe Biden sier i en kommentar på NBC News at Trump står i veien for å kunne skape et bedre USA.