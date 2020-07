annonse

I mai ble en 21 år gammel mann med bakgrunn fra Somalia dømt til fire år og seks måneders fengsel for drapsforsøk ved bruk av kniv. Bare dager etter domfellelsen, truet han på ny et tilfeldig offer nattestid i Oslo med kniv.

Natt til torsdag 2. juli 2020 ble han på ny pågrepet av politiet, siktet og tiltalt for uprovosert å ha truet en annen person i bybildet med kniv. I tillegg, ble han tiltalt for bæring av kniv på offentlig sted samt for å ikke ha oppgitt riktig identitet til politiet.

Torsdag ettermiddag ble den anholdte fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Han erkjente kun straffeskyld for bæring av kniv på offentlig sted og brudd på identitetsplikten.

I forbindelse med arrestasjonen, var tiltalte i besittelse av tre kniver. I retten fortalte han at knivene var til selvforsvar når han var ute på byen. Retten var av den oppfatning at tiltalte har en lav terskel for å bruke kniv mot andre personer, og konkluderte følgende:

«Etter dette finner retten at siktedes adferd, ved å bære kniv, og bruke den i situasjoner på byen, utgjør potensielt svært farlige situasjoner, og at det er en konkret fare for at han vil gjøre det samme igjen, dersom han ikke holdes i varetekt».

Retten tok deretter påtalemyndighetens begjæring om fengsling inntil fire uker til følge. Tiltalte tok betenkningstid.