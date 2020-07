annonse

At vanlige folk skulle bruke munnbind, argumenterer FHI vitenskapelig mot ved å unngå relevante fagartikler, og bruke lite relevante fagartikler og fortolke på mest negative måte.

Som kjent har de fleste land vi pleier å sammenligne oss med for lengst påbudt eller anbefalt utstrakt bruk av munnbind mot koronaviruset. Norge er blant den harde kjerne som har glidd relativt lite i retning av slik anbefaling.

Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte i vår under «Fakta og kunnskap» en original vitenskapsbasert begrunnelse for sin særskilt restriktive anbefaling – undertegnedes kommentarer her bak i kursiv:

Effekt av munnbind ukjent : FHI viser til en fagartikkel om influensa der man ikke hadde klart å påvise at munnbind ga beskyttelse. Dvs. så høy beskyttelse at det sedvanlige kravet til statistisk sikkerhet ble oppfylt. Men: Et utvidet datasett i samme publikasjon oppfylte dette statistiske kravet! Og en annen fagartikkel (fra 2017) viste at munnbind beskytter klart både mot influensa og de fleste andre luftveisinfeksjoner. FHIs valg av influensa/influensavirus er for øvrig faglig sett uhyre ulogisk: Det mest korrekte for å vurdere effekten av munnbind mot årets SARS-CoV-2 virus måtte være å se på «det gamle», meget sterkt beslektede SARS-CoV-viruset. Den nevnte 2017-fagartikkelen viste at risikoen for å bli smittet av dette viruset reduseres med faktor 8 – åtte – når man bærer munnbind! Men dette forteller altså ikke FHI oss.

Dråpesmitte direkte (dvs. via luften) ikke viktig: Kontaktsmitte er nemlig ifølge FHI den viktige smitteveien (f. eks. at man fører hånden med virus på opp til munnen). FHI henviser for dette til sin egen litteraturstudie – som imidlertid ikke forteller dette! For øvrig en påstand som synes absolutt enestående. Og som ikke passer med at risikoen for å bli smittet er 8 ganger mindre når man beskytter munn og nese med munnbind. Og aldeles ikke passer med anbefalingene om å holde avstand. Men støtter perfekt FHIs historie om at munnbind har tvilsom effekt!

Munnbind brukt av vanlige folk (de som ikke er ansatt i helsevesenet) kan øke smitterisiko ved at munnbind gir falsk trygghet og at man vil føre mer virus inn i munn/nese/øyne med fingrene. (Slik argumenterte typisk også andre lands myndighetsinstitusjoner.) Mens «frie» forskere derimot mener at munnbind antagelig beskytter oss mot å stikke fingrene i munn og nese og dermed hjelper oss.

FHI indikerer forøvrig strenge krav til bevisføring for at munnbind skal kunne ansees beskyttende:

Direkte bevis for at munnbind beskytter ikke-helsepersonell. Men helseinstitusjoner er i praksis eneste sted der forskerne klarer å få brukbare data fra for slike farlige sykdommer.

Bevisføring, statistikkmessig sett, meget sterk. Så sterk at den f. eks. neppe gir mulighet å kunne finnes for at sikkerhetsseler i bil beskytter.

Samtidig synes klart at FHI mener munnbind (eller eventuelt, på tilsvarende måte, sikkerhetssele) ikke bør brukes før det finnes bevis ifølge deres strenge krav!

FHI hevder også at virkningen av hjemmelagede munnbind er ukjent. Og overser dermed forskningslitteraturen på dette feltet.

Imidlertid har FHI utover i koronaperioden begynt å gli litt bort fra sitt opprinnelige sterkt negative syn på munnbind for vanlige folk:

Først skrev de om hvordan man tross alt burde bruke munnbind.

Så er virkningen av munnbind «godt dokumentert» (Men hvilken effekt mener de er dokumentert? Positiv? Null? Negativ? For hvem? Og hva har de nå klart å grave frem?)

Så erkjenner FHI plutselig og uforvarende at dråpesmitte faktisk er vesentlig.

Meget forvirrende skjer dette samtidig med at deres eiendommelige, negative faglige vurderinger opprettholdes.

Nåvel: De egentlige formålene FHI hadde med å lage de faglige vurderingene hadde selvfølgelig å gjøre mangelen på munnbind:

Å unngå kritikk, bråk og usikkerhet i perioden med munnbindmangel.

Tilgodese helsevesenet / helsevesener med munnbind – som riktignok FHI også supplerer sin argumentasjon mot munnbind med.

Men munnbindmangelen var jo helt tilbake i april! I tiden etterpå har dette vært en økonomisk og menneskelig uhyre kostbar anbefaling! Og med enormt skadepotensial under fremtidige epidemier.

For FHIs troverdighet ville det beste nå være å legge seg flat, innrømme sin kreative bruk av fakta og anbefale munnbind for alminnelige folk i mange situasjoner.

Mer om det vitenskapelige grunnlaget på min nettside.

