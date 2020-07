annonse

Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har vært en sterk støttespiller for Black Lives Matter-bevegelsen.

Derfor ville han at alle sjåfører i Formel 1-sirkuset skulle vise sin støtte ved å knele før sesongåpningen i Østerrike. Før løpet kunne man se Hamilton iført en T-skjorte med teksten Black Lives Matter. Denne beholdt han også på under knelingen før løpet, mens alle andre løpere hadde en T-skjorte med teksten Stop Racism.

Men seks av førerne nektet å knele, blant disse Ferrari-fører Charles Leclerc, som sier han støtter like rettigheter for alle uansett rase, men ikke vil vise dette ved å knele. Han annonserte dette på Twitter før løpet:

«Jeg mener at det som betyr noe er fakta og opptreden i vårt daglige liv, ikke formelle gester som vil ses på som kontroversielle i enkelte land. Jeg vil ikke gå ned på kne, men det betyr ikke at jeg er mindre opptatt av å bekjempe rasisme enn andre.»

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020