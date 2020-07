annonse

Video av dyreplageri i USA skaper sterke reaksjoner.

En video på sirkulerer på sosiale medier har satt sinnene i kok hos mange.

En svart kvinne åpner døren på en bil og stjeler angivelig hunden til en hvit kvinne. Da den hvite kvinnen forsøker å ta tilbake hunden, blir den svarte kvinnen rasende.

– Dogs Lives Matter

I videoen over kan vi se at den ene kvinnen bruke hunden som en slegge i det hun denger løs på den andre kvinnen som tydelig er i sjokk.

På sosiale medier blir kvinnen kalt avskum.

– Jeg kan ikke fatte det jeg nettopp så, skriver en person.

En annen skriver «Dogs Lives Matter».

I don't even know what to say about this. My jaw won't leave my desk! Can't even believe what I just saw! https://t.co/zaf3it3x38

— HighImpactFlix (@HighImpactFlix) July 4, 2020