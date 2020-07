annonse

annonse

Nylig hadde Dagbladet et oppslag om hvordan artist Maria Mena og skuespiller Tinashe Williamson har politianmeldt rasistisk hets de har vært utsatt for på nettet.

Bakgrunnen for anmeldelsene er tilsynelatende utsagn av typen «Apekatt med en fin norsk gutt igjen. Sikkert sammen med hu e en musikker og er kjedendis (sic)» og, ifølge en annen Dagblad-artikkel om saken, «Du dumme, svarte dyr».

Selvfølgelig er det ubehagelig å bli utsatt for denne type utsagn, og selvfølgelig bør folk avstå fra å omtale sine medmennesker på denne måten. Spørsmålet er like fullt om dette skal være tilstrekkelig for å kunne kreve politietterforskning, tiltale og rettssak. Har ikke titusener vært utsatt for minst like grov hets – og mange også regelrette trusler – uten at politi og domstoler har gjort noe for å beskytte dem?

annonse

Les også: Norsksomalier: – Tillit og åpenhet gjennomsyrer det norske samfunnet, ikke rasisme og fordommer

Selv kjenner jeg en serbisk dame som sammen med sin familie ble utsatt for regelrette drapstrusler etter at hun hadde forsvart Serbias sak i avis- og nettdebatter med bosniske muslimer. Hun gikk til politiet med saken, men fikk høre at hun selv var skyldig i truslene siden hun hadde provosert bosnierne, og at hun burde slutte å uttale seg om konfliktene på Balkan.

Eller hva med truslene og trakasseringene Sverre Avnskog og hans familie har blitt utsatt for fra innvandrere og muslimer, som ikke bare har omfattet stenkasting, ruteknusing og liknende, men også drapstrusler mot døtrene og grov seksuell trakassering av hans thailandske kone? Har politi og domstoler stilt opp for dem? Og hvor er pressen? Hadde en muslimsk familie vært utsatt for en tiendedel av hetsen og trakasseringen familien til Sverre Avnskog har opplevd, hadde det vært krigsoverskrifter i aviser som Dagbladet, VG og Dagsavisen. Nå er det total taushet, bortsett fra i såkalte alternative medier.

For noen år siden ble ikke bare jeg selv, men også min russiske kjæreste utsatt for grov hets av en karakter som ikke egner seg på trykk på bloggen til en homofil mann etter at jeg offentlig hadde forsvart det russiske forbudet mot homomarsjer. Hva kunne jeg gjøre? Hadde jeg, en heterofil mann med en heterofil kjæreste, tillat meg å anmelde en homofil mann for trakassering etter selv å ha forsvart et forbud mot homomarsjer, kunne jeg selv ha risikert å bli dømt for hatkriminalitet.

annonse

Eller hva med hetsen og trakasseringen sannsynligvis enhver som deltar i samfunnsdebatten eller stikker hodet frem, vil måtte regne med å bli utsatt for? Selv har jeg hundrevis av ganger blitt kalt stalinist, kommunist, KGB-agent og liknende på grunn av mine prorussiske holdninger. Men jeg løper ikke til politiet av den grunn.

Skulle de titusener eller hundretusener som har opplevd å bli trakassert eller hetset på nettet, henvende seg til politiet, ville politi og domstoler bryte sammen. Svaret må derfor være at det å bli utsatt for sårende ytringer er en del av det å være menneske, og at det – med mindre ytringene antar ekstreme former eller går over i trusler – er noe man må lære seg å leve med. Ikke minst gjelder dette dersom man selv har valgt å opptre på en provoserende måte.

Les også: Per-Willy Amundsen har fått nok av rasismeanklager mot nordmenn – vil fjerne NRK fra statsbudsjettet



Hetsen Maria Mena og Tinashe Williamson – som begge er offentlige personer og derfor på godt og ondt må regne med mer offentlig omtale enn andre mennesker – har opplevd er ikke grovere enn hetsen titusener av andre nordmenn utsettes for. For ikke å snakke om de regulære truslene noen har opplevd. Å kreve at politiet – som ikke makter å beskytte folk mot vold, ran og innbrudd – skal bruke sine ressurser på å etterforske tøvete apekattutsagn og liknende er etter min mening direkte frekt. Jeg håper derfor at det finnes folk i politiet som har integritet og ryggrad nok til å henlegge anmeldelsene fra Mena og Williamson som en ikke-sak.

Eller hvordan skal politiet forsvare at anmeldelser av drapstrusler, hærverk og grov seksuell trakassering henlegges, mens tross alt rimelig uskyldige utsagn om apekatter og liknende etterforskes som hatkriminalitet?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474