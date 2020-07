annonse

Italienske myndigheter besluttet at om lag 180 migranter fra redningsskipet Ocean Viking skal overføres til et karanteneskip etter å ha nølt i flere dager.

Den italienske avisen La Reppublica skriver Moby Zaza huser fremdeles andre migranter i karantene, men karantenetiden er søndag over for 200 av dem, og skipet skal tømmes. Den humanitære hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée opplyser at migrantene om bord i Ocean Viking ble plukket opp i fire ulike redningsaksjoner, den først for to uker siden, skriver NTB.

Unntakstilstand

Rederiet Hoyland Offshore sier det skal være at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn, og det har vært trusler mot mannskapet. Ifølge SOS Méditerranée skal seks personer ha forsøkt å ta sitt eget liv det siste døgnet med å hoppe i havet fra skipet.

Julia Schaefermeyer fra SOS sier til NTB – Mannskapet er helt utslitt, og dette har vært en påkjenning for alle involverte.

Nektet adgang

Siden utbruddet av koronaviruset har Italia og Malta nektet å ta migranter som er reddet i Middelhavet, å gå i land.

Italia gikk etter hvert med på å tillate migranter å bli flyttet over på karanteneskip.