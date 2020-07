annonse

Det er valg neste år, og Jonas Gahr Støre ser en ny mulighet til å bli statsminister. Han har satt pengene i banken, hele 75 millioner. Nå skal han fokusere på politikken og få den på dagsorden.

VG intervjuer leder av arbeiderparti på hans landsted på Lyngør. Han avviser Vedums nei til SV og lukker ikke døren for Trond Giske. Han tror heller ikke på noe olje- og gassutvinning i de nordligste delene av Barentshavet.

Ap er langt nede på 20-tallet og Støres popularitet er på et bunnivå og Erna Solbergs er på et toppnivå. Men Støre har enda troen på en valgseier og han selv som statsminister.

– Vi har god sjanse for å sikre rødgrønt flertall. Samtidig har de siste valgene vist at det kommer til å bli jevnt. Vi skal ikke undervurdere den borgerlige siden. Vi vet at angrepene kommer, sier han til VG.

Det har vært snakk om Krf som en samarbeidspartner. Men han har ikke bestemt seg. De må først bytte side, så skal AP ta stilling til det. Det er en del velgere som ikke vil stemme Ap hvis de får KrF med på kjøpet?, spør VG.

– Min uttalelse i Klassekampen er blitt tolket for vidt. Jeg vil derfor si; KrF har valgt allianse med Frp og Høyre, så det er ikke aktuell politikk vurdere KrF i forbindelse med en regjeringsdannelse neste år.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de de foretrekker en regjering mellom Ap og Sp, uten SV.

– Det er greit å signalisere sitt primære standpunkt, men jeg synes det er viktig at SV blir med inn i en regjering: De har en profil som står godt til oss og de tre partiene utgjorde en så god balanse i åtte år i regjering fra 2005 til 2013, at jeg mener vi bør gå for en slik trepartiregjering fra 2021.

Jonas Gahr Støre vil ikke avvikle olje- og gassvirksomheten nå. Han ønsker å utvikle den slik at den kutter utslipp og bidrar til det grønne skiftet. Dernest vil han utnytte teknologien og bygge en helt ny industri. Da kan Norge bli verdensledende på grønne satsinger, som rensing og lagring av CO₂, havvind og hydrogen. Slik skal vi kutte utslipp og skape jobber. AP-lederen tror vi kan leve av å redde klima.

