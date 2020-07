annonse

Statsminister Stefan Löfven avviser blankt forslaget om å innføre et øvre tak på antall asylsøkere til Sverige.

– Vi skal ikke ha et fast antall mennesker, det innebærer at en ikke kan oppfylle retten til å søke om asyl, sier Löfven.

Forhandlingene om Sveriges nye migrasjonspolitikk er inne i sluttfasen og den kan mulig også lede til en regjeringskrise, skriver Aftonbladet. Stridstema er et øvre tak på asylsøkere. Moderaterna har krevd det. De vil ikke at Sverige skal ta i mot flere enn nabolandene. De har forslått at taket skal være på 4 800 asylsøkere. Det er en reduksjon på 80 prosent.

Men statsministeren vil ikke være med på å sette et tak. Han mener at alle som kommer til Sverige skal ha rett til å søke om asyl.

– Jeg tror på at mennesker som må flykte fra krig eller fra forfølgelse må få muligheten til å søke om asyl, sier Löfven.

Löfven åpner heller for å fordeling i EU, der Sverige kan forplikte seg til å motta 2-3 prosent av de som søker asyl. Men det fordrer at EU får til et samarbeid, og at Sverige ikke ender opp med en uforholdsmessig stor del asylsøkere.

På spørsmål om Sverige bør ta i mot flere eller færre asylsøkere, svarer Löfven at han vil forhandle frem prinsipper for et holdbart system. Samarbeidspartner i regjeringen Miljöpartiet er sterkt i mot et tak på asylsøkere, og anonyme kilder informerer om at de vurderer å trekke seg fra regjeringssamarbeidet om Socialdemokraterna går med på Moderaternas forslag om et tak.