En 21 år gammel mann har hyret advokat etter at han fikk 12 000 kroner i bot for å angivelig ha kastet gjenstander på medlemmer av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

For et par helger siden måtte SIAN avbryte en lovlig markering etter å ha blitt bombardert med egg, tomater og andre gjenstander. Såkalte antiraster hadde møtt opp i hundretall og klarte å stoppe markeringen ved å kaste ting på SIAN-leder Lars Thorsen.

Politiet har blitt intervjuet i ettertid av Dagbladet og sier at de har bøtelagt flere personer som kaster gjenstander.

– Politiets oppgave er at ytringsfriheten overholdes. Når noen bryter demokratiets prinsipper og kaster ting, så må politiet gripe inn. Det kan være der og da, eller i ettertid, fortalte stabsjef ved Oslo politidistrikt, Harald Nilsen, til Dagbladet.

– Mye penger

Dagbladet har også intervjuet en av de som angivelig kastet gjenstander på SIAN. Han fikk politiet på døra hjemme hos mamma og pappa, der han ble ilagt et forelegg på 12 000 kroner.

Mannen nektet å skrive under og skal ha hyret inn advokat for å kjempe mot boten.

– Jeg spurte hva slags bevis de hadde, men det kunne politiet ikke svare på. Jeg nektet å skrive under og har kontaktet advokat. 12 000 kroner er mye penger, sier 21-åringen til Dagbladet, som forteller at han kjenner flere andre som har fått forelegg.

Mannen sier også til Dagbladet at han skal begynne å studere til høsten, og at han er «bekymret for at forelegget skal få påvirkning på yrket han har valgt».