Fjorten banker og finansinstitusjoner i Kina har innvilget lån på 20 milliarder yuan mot sikkerhet i 83 tonn gull. Nå viser barrene seg å være forgylt kobber.

Det var tidligere et New York City-fenomen: svindel hvor forgylte barrer av tungsten selges som rent gull. Tungsten har nemlig samme tetthet som gull, noe som gjør det egnet som innmat i falske gullbarrer.

Nå kan fenomenet også ha nådd Kina, skriver nyhetsnettstedet ZeroHedge, og viser til Caixin, en gruppe gravejournalister i Beijing.

29. juni slapp Caixin nyheten om at 83 tonn gullbarer som Wuhan Kingold Jewelry Inc. har stilt som sikkerhet for lån på 20 milliarder yuan, vel 27 milliarder norske kroner, i alle fall delvis er forgylt kobberlegering.

Dette kom for dagen da kreditoren Dongguan Trust i februar tok utlegg i sikkerheten etter at Kingold hadde misligholdt avdrag.

Avsløringen fikk forståelig nok Kingolds øvrige långivere til å fatte mistanke. I mai fikk Minsheng Trust rettens tillatelse til å få adgang til og analysere sitt parti gullbarrer, og også her viste innholdet seg å være kobberlegering.

Hovedstolen skal for tiden være 16 milliarder yuan, vel 21,5 milliarder norske kroner, fordelt på fjorten kreditorer. ZeroHedge omtaler flere av disse som skyggebanker.

De største långiverne er China Minsheng Trust (4,1 mrd. yuan, 21.459 kilo gull), Hengfeng Bank (3,9 mrd. yuan), Dongguan Trust (3,3 mrd. yuan), Anxin Trust (1,9 mrd. yuan, 7.400 kilo) og Sichuan Trust (1,8 mrd. yuan, 8.905 kilo).

Et tonn gull handles 2. juli for 540 millioner kroner. Med andre ord skulle sikkerheten fra Kingold ha kunnet gi kreditorene full dekning.

Wuhan Kingold Jewelry Inc. er ikke hvilket som helst selskap: Det er Hubei-provinsens største gullraffinør, og noteres på Nasdaq-børsen i New York. Fra 1,2 dollar 29. juni har aksjekursen falt til 0,48 dollar 2. juli etter at saken ble kjent.

Forholdet etterforskes angivelig av kinesisk politi og provinsmyndighetene i Hubei. Dessuten undersøkes det om forsikringsselskapet PICC Property and Casualty, som flertallet av långiverne har assuranse hos, er delaktig i den mulige svindelen. Sakens politiske implikasjoner viser seg blant annet i at PICC P&C er statlig.

Kina er blant verdens ledende utvinnere av gull, og har i tillegg verdens sjette største gullbeholdning i statlig eie, nemlig 1.948 tonn pr. juli 2020.

ZeroHedge bemerker at 83 tonn gull utgjør 22 prosent av Kinas årlige utvinning, som i 2018 var på 404 tonn. Men minst like viktig: Mengden utgjør 4,2 prosent av Kinas offisielle gullreserver i fjor.

– Kort sagt kan mer enn fire prosent av Kinas offisielle gullreserver være forfalsket. Og dette forutsetter at ingen andre kinesiske gullprodusenter og gullsmeder befatter seg med lignende svindel, skriver ZeroHedge, og legger til: – Spoiler alert: Det gjør de.