Leder av den statstøttede tenketanken Minotenk, konvertitten Linda Noor, mener at begrepet «hvithet» er en sosialt konstruert kategori for å identifisere og kritisere maktstrukturer.

Noor sier at debatten om rasisme er polarisert, men den behøver ikke å være det. Vi kan lytte til hverandre. Hun mener også at debatten om hvithet ikke ment eller brukt som en fornærmelse, men som et analytisk verktøy.

– Alle mennesker er forskjellige, men det handler om hvilke forskjeller samfunnet velger å vektlegge og hvilke som blir sett på som avgjørende for «limet» i gruppen eller samfunnet. Her kommer definisjonsmakt inn, og de som sitter på definisjonsmakten får privilegiet av å sette rammene for normene, skriver Linda Noor i Utrop.

Lederen av Minotenk mener at hvithet er normen i vårt samfunn og de som er hvite er lite bevisst på diskriminering, fordi det ikke rammer dem. Hvithet er en maktstruktur, og et samfunn som er dominert av hvithet får rasistiske konsekvenser for grupper og individer som faller utenfor hvithetsnormen.

At hvite blir utsatt for rasisme av ikke-hvite, mener Noor er rasisme, men på et individnivå, slik som mobbing. Hvithet er en helhet, en strukturell rasisme som rammer bredt, for eksempel jobb- og boligmarked. Men hun understreker at hvite ikke har skylden for det som har skjedd gjennom historien som følge av en hvit overherredømme-ideologi. Ikke-hvite er også preget av denne hvithetsnormen, akkurat som kvinner også er med på å videreføre patriarkalske strukturer.

Noor hevder også at kampen mot hvithet minner om kvinnekampen. En må først identifiserer makt- og normstrukturer. Kampen vinnes ikke før en oppnår en allmenn oppslutning om at hvite favoriseres, og at det er et problem. Da først får vi reell likestilling for alle.