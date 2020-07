annonse

annonse

Italias viktigste opposisjonspolitiker kom med en sterk støtteerklæring til folket i Hongkong fredag.

Ifølge Breitbart, sa lederen for høyrepartiet Ligaen (La Lega) fredag at Kinas kommunistregime ikke har noe til felles med det italienske demokratiet. Han fordømte også stillheten til Italias venstreorienterte regjering med tanke på innføringen av den nye nasjonale sikkerhetsloven i Hongkong.

Salvini kom med kommentarene i etterkant av et kommuniké om situasjonen i Hongkong fra den kinesiske ambassaden i Roma, som hadde reagert på protester fra en Lega-organisert flash mob til støtte for Hongkongs pro-demokrati-bevegelse og mot Kommunistpartiets drakoniske nasjonale sikkerhetslov.

annonse

– Skuffet

I en offentlig uttalelse, uttrykte representanter for Beijing i Roma «sterk misnøye og skuffelse» over de Lega-organiserte protestene, og anklaget partiledelsen for «unødvendige beskyldninger» og for anvende «doble standarder» overfor Kina.

– Kinas sentralregjering beskytter nasjonal sikkerhet gjennom lovgivning som garanterer stabiliteten og holdbarheten til prinsippet om «ett land, to systemer». Det er ikke et land i verden – Italia og Kina inkludert – som i møte med alvorlige forbrytelser som truer nasjonal sikkerhet, vil sitte og se på uten å gjøre noe, heter det i uttalelsen.

Les også: Hongkongs nasjonale sikkerhetslov: Et avgjørende historisk øyeblikk

annonse

– Disse politikerne, som har fordømt voldshandlinger og kriminalitet som finner sted på italiensk territorium og fremmet lovgivningstiltak for å styrke offentlig orden, later som de ikke ser og hører de forsettlige lovbruddene fra Hongkongs voldelige folk, som til og med fører til separatisme-forbrytelser, heter det videre.

– Kommunistdiktatur

Som svar, slaktet Salvini Kinas kommunistiske system, og insisterte på at det ikke har noe til felles med frie vestlige demokratier.

– Den kinesiske ambassaden skulle ikke ha våget å sammenligne Kina med Italia. I Beijing er det ingen alternative partier for kommunistpartiet og opposisjonen er kneblet. Barn blir og til og med arrestert i Hongkong og påført uhørt vold, sa han.

– Ambassaden viser til sikkerhetslovene våre, men uten å eksplisitt nevne hvilke. La oss huske på at i Italia vedtas lover av et demokratisk valgt parlament, og blir ikke ratifisert av en nasjonalforsamling som underlagt Kommunistpartiet, fortsatte han.

annonse

– Men mer alvorlig og skammelig enn kunngjøringen fra den kinesiske ambassadens talsmann, er stillheten til regjeringen vår om hendelsene i Hongkong, konkluderte den populære politikeren.