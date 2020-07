annonse

Rasister herjer i våre gater. BLM hater hvite. Vi har pøbler og rasister i våre gater.

Store deler av det ressurssterke samfunnet har tilsynelatende sunket sammen i en kollektivt lammet bevissthet om hva som er riktig og galt etter Covid19, der herjende bøller og deres applauderende tilhengere fra middelklassens venstreside virker fulle av seg selv, samtidig tomme for historisk innsikt og medmenneskelig ydmykhet.

Sterke krefter ønsker en helt ny verden. Et slags år null. Statuevandaler og akademia vil dytte historien av soklene. De tror kanskje at de i en ny verden ikke behøver beskyttelse av politiet, at alt skal ordne seg bare fortidens rasister faller?

Staten

Platon beskrev sin ideelle stat i dialogen Staten. Da han forsto at den var en (alt for) vakker utopi, skrev han Lovene. Menneskene var marionettdukker for gudene. I disharmoni, til gudenes fornøyelse. I stadig konflikt. Da han forsto at selv Lovene ikke var pragmatisk nok skrevet, skrev han Lovene II. Hadde Platon levd i dag hadde han kanskje skrevet flere oppfølgere; for menneskeheten er ikke akkurat klar for å leve i et utopisk samfunn. Ta en titt på tilstanden i «fristaten» i Seattle. Etter bare tre uker er det død og alvorlige skader i den okkuperte bydelen.

Innbilt og ektefølt hevngjerrighet raser i gatene, postulerer en subjektiv ny virkelighet. Vil tilsynelatende ut av fattigdom og ulikheter. Men løsningen er aldri kommunisme, slik Black Lives Matter mener. Historien har for lengst skrotet kommunismens, blodtørstige forsøk på å temme verden. Eller?

Amor Fati

Hva med Amor Fati? Elsk din skjebne. Alle skjebner er like verdifulle. Det er nesten umulig å ta inn over seg. Nesten like umulig som å lage en verden der alle skal yte etter evne og få etter behov. Men de virker ikke tafatte, de som i dag forlanger en ny verden. En verden der fortiden skal knele for en fremtid der bøller skal profitere på en ny balanse. Hvis du hverken vil akseptere din skjebne, gripe dine muligheter eller forstå verdens kompleksitet, da raser du i gatene. Til applaus og fortielse fra MSM. Man mistenker at journalistene er mislykkede revolusjonære, som liker sin VIP-tribuneplass, der de kan stå for analysen av «kampen».

Såkalt «hvite» (rosa?) er en av de mest utsatte etniske minoritetene i verden. Ikke i flertall, og reproduserer seg i en rate som tilsier at de vil dø ut. Mye på grunn av selvhat og ekstremt behov for selverkjennelse, noe som nok skal døyve selvhatet, om og om igjen, ofte i grunn «hyllest» på sosiale medier. Alt for mange lever slik. Legger ikke skjul på det. Ser ikke hvor desperat de søker etter mening. Men mening er sannhet, og sannhet forblir skjult for dem som ikke aktivt oppsøker dypet av sitt eget sinn og forståelse om samfunnet rundt seg. Man må ofre noe substansielt for å forstå noe av helheten. Enten det, eller forbli i en tilstand der du ikke må konfronteres med virkeligheten.

White lives don’t matter!

Om du hadde skrevet at Black Lives don’t matter! As black lives, og du hadde publisert det på Twitter, som hvit, hadde du neppe hatt en statlig jobb å gå til neste dag. Men om du skriver at Whites lives don’t matter. As white lives. Hva skjer da? Om du er melaninrik blir du promotert oppover i en større og viktigere stilling. Dette på Cambridge i England. Et av verdens mest prestisjefylte universiteter. Om du ikke tror på den utrolige historien, så tro da heller på forklaringen til professoren bak tweeten. Hvite liv betyr ikke noe – som hvite liv i seg selv, det trumfer alt. Twitter, Facebook, akademia og MSM i England var fornøyd med hennes forklaring. Akademia vet best. Amen.

Kommentarfeltet under en artikkel om tweeten påpekte at her er det null logikk. Og at hvis man skal bedrive slike bryteøvelser med språket på sosiale medier, så kan man bare gjøre det om man er farget. MSMs sterkeste kort er å holde de viktigste kortene skjult for leserne, bare kritisere og publisere det som tjener historien de vil forsterke, den som betaler for deres eksistens. Bare som dokumentasjon blir virkelig gode innlegg publisert. Så kan de si at de er et balansert og viktig medium. Som dette, nylig publisert i Aftenposten. Så godt skrevet at det kunne ha stått på Resett.

Oransje og fargeløs rasisme

Hva om du er en «oransjefarget» og såkalt «self made man»? Om du ikke har «forstått» (eller vil forstå) det akademiske tåkespråket? Da skriver du «LAW AND ORDER» på Twitter. Blir fordømt av bermen i gatene og redaksjonene. Får arrestordre av shariadiktaturet Iran.

Åpenhet og globalisme er idealer for dem som allerede har skaffet seg små festninger i kulturelitens beskyttede bydeler. Hva om BLM-bevegelsen hadde okkupert seg i alle verdens «Ullevål hagebyer»? Da hadde okkupantene, som i Seattle – der en alt er myrdet, mistet støtten. Det er et utsøkt og rått samspill mellom dem som er aktive og utøvende, og dem som er passive og kommenterende.

Kjærlighet og hat

Jeg tror hatet i mange er sterkt i dag. Samtidig brukes det enorme summer på integrering og holdningskampanjer for å sminke samfunnet. Inkludering i falsk likestilling. Kjønn, religion, etnisitet og seksuell legning. Dette samtidig som Norge og Vesten består av demokratiske land som kneler for FN. Man gir langt større summer hvert år til tenketanker som hater de få som ligner HRS.

Men hva kan disse dokumentere som har i nærheten av substansen, kvaliteten, kvantiteten og sannhetssøken som HRS har? Det er en grunn til at det er så få møter mellom meningsmotstandere i media. I hvert fall om forholdet er 1:1. De som krever, vet at de lyver. For seg selv og samfunnet. Bare slik kan de beholde godene, økonomien og sitt eget selvbilde. Argumentasjonen deres er oftest copy paste. Men de liker hverandre. Forhøyer sammen sitt eget selvbilde. Står som en spiss luftbauta rettet mot folkesjelen. Har så og si lobotomert de fleste av oss.

Ingen eier sannheten

Hvis du ikke har en sannhet å dele, må du blusse opp hat. Hat er et feilspor. Bruker du tiden og livet ditt på å hate så er du ikke i balanse. Du ser i hvert fall ikke nok etter sannhet og kjærlighet.

Venstresiden liker ikke historie. Den fasetert og fortolkelig. Venstresidens fortid er verre enn selveste Hitlers og nazistenes, han onde tunger mener var en såkalt NasjonalSOSIALIST. Slik partiet han ledet faktisk var. Han vant folket gjennom flere stunt, som det å gi dem FOLKE-vognen (Volkswagen). Dette var før middelklassen hadde to biler i garasjen med et (amerikansk-imperialistisk) basketballnett mellom de to garasjeportene. Hitler var en «demokratisk» diktator. Det er utrolig nok slik venstresiden i dag ser USAs demokratisk valgte president.

Men i Norge er vi på høyst frivillig basis kulturelt «kolonisert» av USA. Med åpne øyne digger vi USAs kulturelle utrykk. Også de mange fra drabanten UK. Det er visst så forferdelig at USA er «Gods own country», mens Islam vil lage en eneste diktaturstat av hele verden. En slags fordekt globalisme. En som kirken applauderer.

Nasjonalisme og selvhat

Det er som med selvhat: Hvis man bekjenner det for andre, kan man få sympati; for i dag er det motsatte – det å tro at man er verdifull, at man er en del av et større fellesskap, enn si en nasjon og en kultur som har skapt rammer for fri selvutfoldelse, vel, det er noe negativt. Bedre er det i dag å hate det beste av det menneskeheten har skapt: Vesten. Bare BLM og lignende hatske bermer kan være en del av et selvhevdende fellesskap.

Hvis man nå bestemmer seg for at disse åpenlyse rasistene skal herje i våre gater, samtidig gi mindre midler til et politi som får færre maktmuligheter – vel da er gatene brolagt med «gode» intensjoner. Helt inn til hjertet av hva vi er som samfunn. Det er ikke slik at gatene eies av pøbelen alene. Debatten skal være åpen og fri. Beskyttes av politiet. Men post §185 og post Covid19 virker det som ikke bare Norge, men hele verden har alterert inn i hysteria. Et der vi ikke våger å komme i kontakt med hva vi egentlig tenker og forstår.

Ironisk nok kan det vise seg at de største taperne er de som i dag protesterer og herjer vilt. Det er blant fargede og innvandrere det er mest kriminalitet. Det er der politiet behøves mest i dag. Det er bevist, men mildt sagt underkommunisert hos våre levende historiekrønikere i MSM.

Det er en uoversiktlig verden vi lever i post Covid19, en det er vanskelig å vite noe helt sikkert om. Men aksjoner får konsekvenser. Dem ser vi flere og flere av. Da er det viktig at de dokumenteres. For det de er. Jeg mistenker at alternative medier vil være de viktigste sannhetsformidlerne i denne prosessen de neste månedene og årene.