annonse

annonse

En tjue år gammel mann døde og en kvinne er skadet etter at en mann trakk våpen og skjøt dem i New York på torsdag.

NYPD Chief of Detectives Rodney Harrison delte fredag en video tatt av et overvåkingskamera, rapporterer Fox News.

På videoen kan man se en mann gå rolig opp til en annen mann og avfyre det som ser ut som gjentatte skudd. Deretter snur han seg og går bort fra åstedet.

Earlier this morning, police officers from the 73rd Precinct responded to a 911 call of a male and female shot in front of 41 New Lots Avenue. When they arrived, they discovered a male with a gunshot wound to the head and a female with multiple gunshot wounds. pic.twitter.com/uXNwmhatsO

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 3, 2020