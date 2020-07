annonse

Den britiske organisasjonen Hope Not Hate knytter klimakrisen til krefter på ytre høyre.

«HOPE not hate» er en slags britisk utgave av Antirasistisk Senter, og skriver på Twitter:

«Ytre høyre og klimakrisen er knyttet sammen. De sprer desinformasjon, skaper frykt om klimadrevet immigrasjon, og engasjerer seg i fornektelse for å inspirere kulturkrig.»

The far right and the climate crisis are linked. They spread disinformation, fear-monger about climate-driven immigration, and engage in denialism to spark culture wars. @JoeMulhall_ will be talking more about this at today’s @IPPR webinar. Sign up here: https://t.co/QDdu0MzahH — HOPE not hate (@hopenothate) June 24, 2020

HOPE not hate har tidligere hevdet at ytterliggående krefter på høyresiden har utnyttet coronaviruset for å skape skadelige konspirasjonsteorier og rasisme. I årsrapporten for 2020 fremheves terror fra ytre høyre som den største trusselen, og de definerer skepsis til klimapropaganda som en konspirasjonsteori. Å tro at muslimer har kontroll over enkelte områder i Europa defineres også som en konspirasjonsteori.

Den neste slagmarken

– Dette er nok et tegn på at klimakrisen blir den neste slagmarken for de politisk korrekte, skriver Ross Clark i The Spectator.

Vi så dette allerede før coronakrisen, med de mange «klimastreikende» skoleelevene, ledet av Greta Thunberg, som sikkert umiddelbart vil fylle gatene når Black Lives Matter går lei.

Clark nevner Michael Schellenberg, som skrev et mea culpa på nettsiden til Forbes:

«På vegne av alle miljøforkjempere vil jeg formelt be om unnskyldning for klimafrykten vi har skapt de siste 30 år. Klimaendringer skjer. Men det er ikke verdens ende. Det er ikke engang vårt mest alvorlige miljøproblem.»

Schellenberg har vært miljøverner siden slutten av 80-tallet, og klimaaktivist i 20 år. Han har særlig jobbet for fornybar energi. Han overtalte Obamas administrasjon til å investere 90 milliarder dollar i fornybar energi. Men nå har han altså endret mening.

For å dekke verdens energibehov med fornybar energi må halvparten av jordens landområder brukes til vindmøller, solceller etc, hevder Schellenberg. I dag bruker vi 0,5 prosent av landområdene til energiproduksjon, og allerede demonstrerer folk i tusentalls mot vindkraftindustrien.

Derfor er kjernekraft i form av fusjonskraftverk den eneste løsningen, konkluderer Schellenberg.

Forbes har nå fjernet artikkelen fra sin nettside, siden den ikke fulgte magasinets «strenge, redaksjonelle retningslinjer». Du kan lese det slettede innlegget her.

– Dette er ikke vanskelig å dekode: En gjeng klimaalarmister bestemte seg for at Schellenberg er upraktisk for deres sak, og har forsøkt å slette ham ved å klage til nettsiden – og nettsiden bøyde seg for presset, skriver Clark.

Forsøket på å klassifisere klimafornektelse som hatkriminalitet har pågått en stund, hevder Clark. Nettopp bruken av ordet «fornektelse» er et forsøk på å plassere klimaskeptikere i samme bås som Holocaust-fornektere.

Clark har nylig skrevet en bok, The Denial, om en meteorolog som angripes av klimaalarmister fordi han verdsetter observasjoner høyere enn alarmistiske prediksjoner:

– Boken var ment som en satire plassert i en nær fremtid, men når boken blir publisert i september ser det ut til at den har blitt en samtidsroman.

