Alf R. Jacobsen er en av Norges fremste krim- og dokumentarforfattere, og har skrevet et førtitalls bøker og filmmanuskripter.

Jacobsen regnes også som en pioner innen norsk gravejournalistikk, fra blant annet VG og NRK Brennpunkt. Han har blitt tildelt Rivertonprisen, SKUP-prisen og Petter Dass-medaljen.

Bok365 har intervjuet nestoren, som tilbringer sommerferien på Costa del Sol.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Av de siste: Halvor Foslis Mot nasjonalt sammenbrudd. Kompromissløs, ærlig og modig.

Han mener dessuten at norske journalister bør lese «Peter Schweizers Clinton Cash, Gregg Jarrets The Russia Hoax, Jordan Petersen og en rekke andre nye og uredde amerikanere.»

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Nasjonalbibliotekar (Aslak) Myre som omsvøpsløst fortalte norske intellektuelle og kunstnere at vi lever av en ting: oljen.

Om norsk politikk:

– Sett fra utlandet er den norske politiske debatten pinlig, uinformert og fullstendig uten realisme. Folk strør rundt seg med tomme slagord om det grønne skiftet, den vesle humanitære stormakten og et liv i multikulturell lykke uten behov for verdiskaping, militær beredskap og hardkokt realpolitikk.

Flokkdyret

På spørsmål om hvem han vil gi en brennmanet til svarer Jacobsen kontant:

– Flokkdyret. De korrekte politiske meningers hop, der alle nå jager enhver stakkar som ytrer et opposisjonelt pip. For oss som har levd noen år, er det som å vandre mellom speil. Først trodde nær sagt alle, og særlig borgerskapets barn, på Stalin, så gikk de over til Mao og Pol Pot før markedsøkonomien seiret i og utenfor Arbeiderpartiet under Gro og penneknektene plutselig drømte om å sitte i Nydalen og skrive episoder for Hotel Cæsar.

– Det var ikke nok, og på 90-tallet grep freds- og miljø-mafiaen og de multikulturelle hegemoniet. Mullahene i Midtøsten kom på moten, og i dag dikterer Greta Thunberg landets politiske valg. Hva er det med Norge og vår plutselige rikdom? Er det skamfølelsen som drar de intellektuelle mot totalitære ideer og undergangsfantasier?

Jacobsen mener det bør innledes en massiv kampanje til forsvar for ytringsfriheten. Han sier avslutningsvis at det er de små og svake landene i Nord-Europa små er mest i faresonen for de totalitære religiøse og politiske idéene.