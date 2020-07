annonse

Galskapen vi ser tre frem i dagens krenkelsessamfunn tar mer og mer overhånd. Det synes ikke å være grenser for hvor langt man er villig til å gå. Sist ut nå er Nortura som vil ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten på boksen med Joikakaker.

Leder av kulturavdelingen i Samerådet, Christina Hætta, mener dette er et positivt skritt på veien til en mer sensitiv og tidsrettet fremstilling av urbefolkning.

Hva skal man egentlig si til noe sånt?

Hvor har det blitt av stoltheten av å være samisk? Hva i all verden kan være krenkende med en illustrasjon av en gutt i sameklær? Er ikke det noe man heller burde være stolt av? Dette er virkelig en utvikling som ikke bare er vanvittig tåpelig men direkte ødeleggende for alle kulturer og deres historie.

Vi har sett det skje i allerede i barnas verden. For som Gro Harlem Brundtland sa det for flere år siden, «vi må starte med barna». Det har da også blitt gjort. Vi vet at Pippi ikke lenger kan ha en pappa som er negerkonge. Vi vet at skurker som Svarte Petter og Mikro Midas må bli bare Petter og Midas. Alt annet vil være krenkende for de som er svarte eller kortvokste. Og hva med fiktive skurker i Disneys verden som Skaftetryne, Ørnulf Ørn, Spøkelseskladden og B-gjengen? Skaftetryne vil jo kunne krenke alle med lang nese, Ørnulf Ørn alle ørner, Spøkelseskladden alle som går i burka og B-gjengen de som er medlemmer av B-gjengen i Oslo.

Eller enda verre – hva med dvergstjerner og sorte hull i verdensrommet? De vil jo fremstå slik det er nå som krenkende for enkelte her på jorden.

Fri og bevare meg vel!

Hvor har fornuften egentlig tatt veien? Når og hvorfor skjer egentlig dette?

At dette har med en agenda eller fler å gjøre kan det ikke være tvil om. Dette handler ikke om rettferdighet, oppreisning eller likeverd. Dette er multikultur og globalisme. Det er en agenda som ønsker alt av nasjonalisme og selvstendighet dit pepperen gror. Det er et råttent spill styrt av krefter som ser økonomiske fordeler av å samle jordens befolkning under ett.

Ytrer man noe slikt offentlig, så er man en konspirasjonsteoretiker fra ytterste høyre fløy. Det sier noe om at det må være noe sant i dette. For den beste måten å kneble en meningsmotstander og de som kan stå i veien for planen de har, er å plassere dem i en kategori som enten latterlige eller fiendtlige. På den måten kan man få kjørt sin agenda rettet mot spesielt unge og barn uten å bli motsagt.

Hvis verden ikke ser dette snart, er jeg redd det ikke vil finnes noen vei tilbake. Hva slags samfunn man da vil få er skremmende å tenke på og drar seg fort mot George Orwells novelle, 1984. Et samfunn hvor alle er totalt overvåket og eksisterer mer som roboter som lydig må gjøre som de blir befalt. Et skrekkens scenario hvor demokrati og ytringsfrihet er noe som hører fortiden til.

Folk er lettlurte. Vi stemmer på partier som i etterkant skuffer oss stort med løftebrudd og regelrette løgner, bare for at alt er glemt ved neste valg. Da stemmer vi på dem igjen. På den måten kan korrupte politikere fortsette som lettkjøpte nikkedukker for de som står bak. Det er lett å styre folket hvis man bare har kontroll over de rette posisjonene.

Å kjempe mot dette kan synes nytteløst. Overmakten er rett og slett for stor. Det er en tapt kamp. Vi er i ferd med å drukne i sjøen av politisk korrekt globalisme. Men for min egen del vil jeg fortsette å kjempe til jeg ikke lenger er av dem som befinner seg over jorden, men under. Da er det ikke lenger mer jeg kan gjøre. Men vissheten om at jeg ihvertfall forsøkte mens jeg levde, vil jeg ta med meg i graven med både stolheten og selvrespekten fortsatt inntakt.

