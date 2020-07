annonse

Secoria Turner ble bare 8 år. Så møtte hun demonstrantene fra Black Lives Matter.

Moren hennes svingte feil i et veikryss, og forsøkte å kjøre inn på en parkeringsplass. Men foran henne hadde BLM-demonstranter satt opp en veisperring. Moren fikk ordre om å stanse, men i stedet gjorde hun en U-sving for å komme seg unna.

Da åpnet to av de væpnede BLM-vaktene ved sperringen ild. 8 år gamle Secoria ble drept. Dette skjedde i Atlanta, i nærheten av Wendy’s restauranten hvor Rayshard Brooks ble drept av en hvit politimann. Restauranten, som ikke hadde noe med den hendelsen å gjøre, ble senere brent til grunnen av en BLM-aktivist.

Faren sa på en pressekonferanse:

«De sier Black Lives Matter. Men dere drepte en av deres egne.»

“They say Black Lives Matter. You killed your own.” Secoriya Williamson, father of 8-year-old Secoriea Turner, addressed the public during a press conf. today after his daughter was shot and killed last night while riding in a car w/ her mother in Southeast Atlanta. @11AliveNews pic.twitter.com/odowRbSXsq — Natisha Lance (@NatishaLance) July 5, 2020

Moren, som kjørte bilen, sier: «Hjelp meg, hjelp min baby, hun var bare 8 år gammel.»

10.000 dollar i dusør er utlovet til de som har opplysninger som kan føre til at gjerningspersonene blir arrestert.

Atlantas ordfører Keisha Lance Bottoms (D) fordømmer volden og ber folk komme med informasjon om de som drepte den unge jenta.

– Nok er nok, sier Bottoms. Hun lover nå å rydde opp, og fjerne den autonome sonen som har oppstått i området rundt Wendy’s, skriver Daily Mail.

Bottoms tidligere har vist støtte til Black Lives Matter-bevegelsen, og har lovet å reformere politiet. Hun har også fått sterk kritikk for sin behandling av politimannen som skjøt og drepte Rayshard Brooks. Over 170 av byens politibetjenter er sykemeldt, angivelig fordi de ikke føler at de har byens myndigheter i ryggen.

This little girl’s death is a direct result of the mayor not protecting her city and letting ararchists take over the streets. I hope the family sues the hell out the city over it. — Miss C (@Lavenderblog) July 6, 2020

