Det er i et innlegg i Dagens Næringsliv at Per Eidsvig, fysiker fra NTH og Rune Lødeng, doktor i kjemi siv.ing. kommer med den drepende dommen over spesielt norske elbilsubsidier.

De to viser til et notat de har skrevet i samarbeid med andre. Dette notatet behandler elbiler spesielt og elektrifisering generelt fra det de omtaler som et «fysisk, matematisk og kjemisk synspunkt.»

De har brukt en matematisk formel som beregner forholdet mellom CO2-utslipp for elektrifisert og fossil prosess basert på energieffektivitet. Resultatet avhenger dermed av av hvilken type elkraft som er marginal kraft. Med marginal kraft mener de «den kraften som øker og minker i takt med forbruket.»

– I dag er marginalkraften kullkraft, og følgelig slipper en elbil av samme vekt som en fossilbil globalt ut cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen, skriver de. For den norske strømmen som går til å lade opp elbiler her hjemme, kan dermed ikke eksporteres til Europa. Og i Europa vil det si økt forbruk av strøm fra kull.

De skriver videre at ikke før omtrent i 2040 vil elbilene som subsidieres i Norge ha samme utslipp som en bensinbil. For det er ikke før i 2040 at marginalkraften i Europa blir gasskraft. De skriver også at ingen har bestridt deres beregninger.

Basert på disse oppsiktsvekkende tallene – hvor den kostbare norske elbilpolitikken fra et perspektiv om å reduserer CO2-utslippene – faktisk er helt meningsløs, er deres råd følgende:

– Utsett all klimabegrunnet elektrifisering (bortsett fra for eksempel varmepumper) inntil kullkraft ikke lenger er marginalkraft – sannsynligvis vil det skje rundt 2040. Særlig i disse koronatider vil det være godt å spare statsbudsjettet for hundrevis av milliarder til elektrifisering som virker mot sin hensikt og gir økte klimautslipp.

Det paradoksale ved norsk politikk er at vi har et avgiftssystem som «belønner at man øker det globale CO2-utslippet for å redusere det nasjonale CO2-utslippet,» skriver de.

Norske elbilsubsidier utgjorde 10,6 milliarder kroner i 2018 og 12,9 milliarder i 2019, skriver tidligere toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i et annet innlegg i DN for noen dager siden