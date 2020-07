annonse

De som kastet gjenstander under en SIAN-demonstrasjon, får nå hjelp av en innslamingsaksjon til å betale bøtene de har fått.

Søndag skrev Resett om den 21 år gamle mannen som fikk politiet på døren hjemme hos foreldrene. Han ble ilagt en bot på 12 000 kroner for å ha kastet gjenstander på SIAN-leder Lars Thorsen.

Mannen nektet å skrive under på forelegget.

– Jeg spurte hva slags bevis de hadde, men det kunne politiet ikke svare på. Jeg nektet å skrive under og har kontaktet advokat. 12 000 kroner er mye penger, sa 21-åringen i et intervju med Dagbladet.

Mannen la også til at han kjenner flere andre som har fått forelegg.

– Nazister

Nå ser det ut som at 21-åringen slipper unna å betale boten på 12 000 kroner.

På en innsamlingsaksjon, som er lagt ut på Sparebank1 sine nettsider, spleis.no, står det følgende:

«La oss bidra til å dekke bøtene/advokatkostnadene for dem som kastet egg på SIAN.

Noen av de unge demonstrantene kastet egg på SIAN for å vise hva dem følte om dem. For akkurat eggkasting fikk hver av dem 12000 kr i bot. Siden dem ikke har gjort noe ulovlig eller voldelig har vi lyst til å samle for å dekke bøtene / advokatkostnadene deres for å vise at vi skal ikke ha nazister som SIAN i gatene våre».



Hittil har det kommet inn over 80 000 kroner.

Bildet som er brukt i innsalingsaksjonen er hentet fra NTB Scanpix. Det er usikkert om Sparebank1 har lov til å bruke bildet på sine nettsider.

Fremdeles synlig

Mannen bak pengeinnsamlingen heter Wakas Aslam Mir. Han har tidligere samlet inn penger for koranskoler.

«Hjelp oss ved å støtte koranskole for yateem barn. Alle pengene vi samler inn sendes direkte til koranskolen», skrev han.

I beskrivelsen bekrefter Spleis.no at Aslam Mir får alle pengene han samler inn på sin egen konto.



Det er Sparebank1 som er ansvarlig for hva som blir publisert på deres egne nettsider. Både pengeinnsamlingen til de som har utført kriminelle handlinger, og koranskoler, er fremdeles synlige og tilgjengelig for donasjoner.

