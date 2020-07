annonse

Ap-topp Marianne Marthinsen mener varslerne ikke ble godt nok ivaretatt i Arbeiderpartiet, og hun skulle ønske at Trond Giske hadde satt partiet først.

Marthinsen overrasket mange da hun annonserte at hun ikke ville ta gjenvalg til Stortinget i 2021. I et intervju med Vårt Land utdyper hun:

– Det ble et vanskeligere miljø å være i stortingsgruppa høsten 2017 og vinteren 2018. Det ville vært veldig rart å ikke være ærlig på at det er slik ting henger sammen.

Hun bekrefter at Giske-saken har medvirket til hennes avgjørelse om å trekke seg fra toppolitikken. Marthinsen mener Giske ikke har tatt nok ansvar, og hun sier at hun skulle ønske Giske «hadde satt partiet først».

– Ved å gi partiet ro. Hvordan måtte han ha avgjort selv, men jeg mener det ikke er det han har gjort.

Marthinsen beskriver hvordan de mange varslene om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra Giske førte til at folk mistet tillit til hverandre.

– Saken gjorde at jeg ble plassert i en vanskelig posisjon i stortingsgruppa. Det var et høyt konfliktnivå. Det var mistanker og miljø som konspirerte mot hverandre. Jeg var plassert i noe som jeg følte ga meg veldig lite bevegelsesrom, sier hun. Men hun vil allikevel ikke kritisere ledelsen i Ap.

Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i en SMS til Vårt Land at det skal være trygt å varsle i Arbeiderpartiet, og at dette arbeidet prioriteres høyt. Hun viser til at landsmøtet i fjor vedtektsfestet nulltoleranse for alle former for trakassering og oppdaterte retningslinjer for håndtering av vanskelige saker.

