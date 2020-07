annonse

annonse

Den siste tidens kampanjer for å rive statuer i Norge møter motstand i Fremskrittspartiets ungdomsparti.

I kjølvannet av afroamerikanske George Floyds tragiske dødsfall i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis i USA, har såkalte antirasister demonstrert over hele den vestlige verden og blant annet krevd at statuer av historiske personer av europeisk herkomst rives ned.

Norge har heller ikke vært fritatt fra denne bølgen av krav. Her hjemme har «antirasistiske» krefter hevdet at flere statuer av rasister bør rives. En av statuene som har blitt målskive for denne kampanjen, er en statue av av den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill på Solli plass sentralt i hovedstaden.

annonse

Les også: Monumenter over masseinnvandring skal reises i London

Motreaksjon

Lørdag 20. juni gjennomførte Oslo Øst FpU og Oslo Vest FpU en aksjon der de la ned blomsterbuketter foran Churchill-statuen, for å vise sin motstand mot de radikale «antirasistene» som ifølge FpU vil omskrive historien.

Lokallagsformann i Oslo Øst FpU Adrian Smith Stenberg sier aksjonen var til ære for Winston Churchill, og hans bidrag til seieren mot aksemaktene under andre verdenskrig, og som en motreaksjon mot de stemmene som ønsker å fjerne Churchill-statuen og lignende historiske statuer.

annonse

– Vi følte det var viktig å vise støtte til en person som stod opp for norsk suverenitet og frihet. Man må forstå slike historiske personer ut fra samtiden de levde i. Winston Churchill er en av hovedgrunnene til at vi kan nyte den frie debatten vi har i 2020, og frihetene i den vestlige verden for øvrig, forteller Smith Stenberg til Resett.

Kulturrevolusjon

FpU-profilen mener at det er viktig å lære av historien. Han anser at forsøk på å viske vekk fortiden i realiteten minner om en kulturrevolusjon, ikke ulik den man hadde i det kommunistiske Kina, som resulterte i millioner av døde.

– Det er leit at den usaklige og unødvendige debatten i USA, og utviklingen der man ødelegger historiske statuer, også har kommet til Norge. Det kan minne litt om kommunistiske revolusjoner man har sett i andre land. Det er et angrep på vestlig sivilisasjon, der man ønsker å destruere mye av det som har ført oss til dit vi er den dag i dag. Man skal bevare og lære av historien, ikke fjerne den, avslutter Smith Stenberg.