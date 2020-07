annonse

En økende majoritet vil at Sverige skal ta imot færre asylsøkere, mens en krympende minoritet vil ta imot fler.

Dette er resultatet av en meningsmåling utført av Novus. Målingen viser at 63 prosent vil ha færre asylsøkere, sammenlignet med 56 prosent for to år siden. De som ønsker flere asylsøkere utgjør kun 8 prosent av befolkningen, ned fra 12 prosent.

– Dette er signifikante forandringer i opinionen, sier Novus-direktør Torbjörn Sjöström¨til SVT.

Kjent økonom kommenterer

Kjendisøkonomen Tino Sanandaji, som har iransk bakgrunn, har i mange år vært en knallhard kritiker av svensk innvandringspolitikk. Han beskriver resultatene fra målingen som «slående» i et innlegg på Facebook.

– Kun 11 prosent støtter «ingen øvre grense», det som S/MP/V/L/C villedende kaller asylretten.

– Ikke engang 1 prosent støtter Aftonbladets linje om å ta imot 100.000 asylsøkere hvert år, noe som må betraktes som en fiasko etter årevis med propaganda fra Socialdemokraternas største lederside.

Demokratisk ubalanse

Sanandaji mener det er gledelig at stadig flere vil normalisere svensk migrasjonspolitikk, men samtidig viser dette også hvilken demokratisk ubalanse Sverige har hatt.

– Sverige tok i flere år imot flest asylsøkere i EU, uten støtte fra flertallet ett eneste år under denne perioden!

Sanandaji siterer professor i statsvitenskap Peter Esaiasson, som i 2017 påpekte:

«Den generøse flyktningpolitikken har vært et elitedrevet prosjekt uten støtte i folket.»

Media ble lurt til å tro at et flertall støttet politikken. Årsaken var elendig utformede spørsmål i meningsmålinger, skriver Sanandaji.

– Samtidig fortsetter regjeringen å føre allmennheten bak lyset ved å gi inntrykk av at Sverige har Europas strengeste migrasjonspolitikk.

– Selv etter 2015 har Sverige tatt inn flere enn normen i Europa, eksepsjonelle volumer når man regner inn familiegjenforening og diverse smutthull for «arbeidskraftsinnvandring», i mange tilfeller asylfusk der migrantene ikke forsørge seg selv, eller sinnsyke regler som gjør det mulig at forsvarsministeren i Irak kunne få bidrag i Sverige.

Selv om tilstrømningen er halvert i år på grunn av Corona er tallene fortsatt alt for høye, mener Sanadaji.

Nye tall fra Migrationsverket viser at nesten 45.000 mennesker fikk oppholdstillatelse i første halvår 2020. Kun litt over 5000 av disse var asylsøkere. Dette er folk som har kommet for noen år siden. Men tallene viser at lave asyltall ikke betyr lav innvandring.

Sanandaji avslutter med følgende advarsel:

– Den største feilen allmennheten gjør nå er å la seg lure av Socialdemokraterna (S) sitt listige narrativ, som er å utmale Miljöpartiet som problemet, når falanger fra Centerpartiet og S (…) er like evangelisk aktivistiske og langt mektigere enn lille Miljöpartiet.