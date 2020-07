annonse

annonse

Den 118 år gamle gravstenen i den britiske byen Warwickshire har nå blitt fjernet. Hundens navn inneholdt «N»-ordet.

Etter mye press fra den globale bevegelsen Black Lives Matter (BML). Så har byrådet i Warwickshire besluttet å fjerne gravstøtten fra 1902. Årsaken er at den kan oppfattes upassende og rasistisk. Det er Coventry Telegraph som skriver dette.

Byrådet i Warwickshire uttaler følgene til avisen om fjerningen.

annonse

– Vi kan bekrefte at den historiske gravstenen, som den gang ble oppført til minne om et elsket kjæledyr, er nå fjernet. Årsaken til det er med fokus på rasisme. Selv om gravsteinen ble oppført i en annen tid, kan den i dag oppfattes som upassende.

Avisen Coventry Telegraph har bilde av gravsteinen, men de har sladdet selve navnet – som altså er rasistisk. Se under.

Les også: Statuefjerning: Vi må forstå verden gjennom ikke-europeiske linser

Protestene begynte allerede i 2019 da en av byens innbyggere krevde gravstøtten fjernet. Han uttaler til media at «N»-ordet var før noen hvite britiske mennesker kunne bruke som navn på sin hund. Mange mennesker forsvarer navnet, fordi det var akseptert dengang. Men de mangler forståelsen at det kun var aksepter av hvite mennesker. Mennesker med opprinnelse i Afrika ville garantert dengang ha blitt såret over navnet. Som de nå blir over å se «N»-ordet inngravert i en gravstøtte.

annonse

Les også: Douglas Murray: Storbritannia har fått et mentalt sammenbrudd

I 2019 kontaktet han politiet på Twitter, og beskrev gravsteinen som hatfull rasisme. De reagert ikke, på tross av hans henvendelse. Men nå har byrådet fjernet den 118 år gamle gravsteinen.